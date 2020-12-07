  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Кулеба: Конституційний суд поставив Україну на край прірви в питанні безвізу

    • Розсилка
    Дмитро Кулеба: Наші пальці вже висіли над прірвою - Кулеба: Конституційний суд поставив Україну на край прірви в питанні безвізу
    Дмитро Кулеба: Наші пальці вже висіли над прірвою
    Фото: Громадське

    Міністр заявив, що загроза вже позаду завдяки «низці рішень керівництва країни»

    Конституційний Суд своїм рішенням про скасування відповідальності за недостовірне декларування поставив під загрозу безвізовий режим із Європейським Союзом. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

    «КСУ дійсно поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано «втрата безвізу». І пальці вже висіли над прірвою», – зазначив Кулеба.

    Міністр додав, що загроза вже позаду завдяки низці рішень керівництва країни.

    «Завдяки рішенню президента, РНБО й Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви. Але якщо ситуацію не виправлять, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, усі ці проблеми можуть бути констатовані в наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу», – сказав глава МЗС.

    Кулеба також розповів, що Україна раніше передала національну доповідь щодо виконання умов лібералізації візового режиму.

    «Зараз чекаємо реакції партнерів. Але, навіть, їхня можлива констатація, якої, я впевнений, вдасться уникнути, не була б втратою безвізу, бо рішення про позбавлення безвізу – це політичне рішення. Можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію», – заявив Кулеба.

    Нагадаємо, що 28 жовтня Конституційний Суд України опублікував резонансне рішення, яким скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України «Про запобігання корупції», які стосуються повноважень НАЗК.

    Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. У ЄС зазначили, що такі рішення є підставою для призупинення безвізу.

    Після розголосу Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування за основу і в цілому. В понеділок, 7 грудня, спікер ВРУ Дмитро Разумков його схваливДокумент передали на підпис президентові Володимиру Зеленському.  

    Теги: безвізовий режим Конституційний суд Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies