Кулеба: Конституційний суд поставив Україну на край прірви в питанні безвізу

Дмитро Кулеба: Наші пальці вже висіли над прірвою

Міністр заявив, що загроза вже позаду завдяки «низці рішень керівництва країни»

Конституційний Суд своїм рішенням про скасування відповідальності за недостовірне декларування поставив під загрозу безвізовий режим із Європейським Союзом. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

«КСУ дійсно поставив Україну своїм рішенням на край прірви, внизу якої було написано «втрата безвізу». І пальці вже висіли над прірвою», – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що загроза вже позаду завдяки низці рішень керівництва країни.

«Завдяки рішенню президента, РНБО й Кабміну, Україна відійшла від краю цієї прірви. Але якщо ситуацію не виправлять, і негативні наслідки рішення КСУ не будуть систематично подолані, усі ці проблеми можуть бути констатовані в наступному звіті Єврокомісії про функціонування безвізу», – сказав глава МЗС.

Кулеба також розповів, що Україна раніше передала національну доповідь щодо виконання умов лібералізації візового режиму.

«Зараз чекаємо реакції партнерів. Але, навіть, їхня можлива констатація, якої, я впевнений, вдасться уникнути, не була б втратою безвізу, бо рішення про позбавлення безвізу – це політичне рішення. Можу запевнити, що президент України абсолютно налаштований не допустити такого сценарію», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, що 28 жовтня Конституційний Суд України опублікував резонансне рішення, яким скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України «Про запобігання корупції», які стосуються повноважень НАЗК.

Після цього НАЗК заявило про закриття реєстру електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду. У ЄС зазначили, що такі рішення є підставою для призупинення безвізу.

Після розголосу Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування за основу і в цілому. В понеділок, 7 грудня, спікер ВРУ Дмитро Разумков його схвалив. Документ передали на підпис президентові Володимиру Зеленському.