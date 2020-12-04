Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях

Підтриманий законопроєкт передбачає штрафи та обмеження волі за брехню в е-деклараціях

Верховна Рада підтримала законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування за основу і в цілому. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів.

.#Рада9 прийняла Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи https://t.co/vlU3qC9BWj pic.twitter.com/BZ8UeLosSS — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 4, 2020

Підтриманий нардепами законопроєкт передбачає штраф чи обмеження волі за брехню в е-деклараціях.

Зокрема, він пропонує внести зміни до ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які уточнюють суб'єктів цього правопорушення.

Якщо розбіжність відомостей в декларації чиновника і достовірних даних становить від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (від 1 млн грн до 8,8 млн грн), або чиновник навмисне не подав декларацію, йому буде загрожувати:

штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 42 500 грн до 51 000 грн);

громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо така розбіжність складе більше 4000 прожиткових мінімумів, чиновнику загрожує:

штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 000 грн до 85 000 грн);

громадські роботи від 150 до 240 годин;

обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Законопроект встановлює, що подібні правопорушення має розслідувати НАБУ, а виносити рішення відносно них - Вищий антикорупційний суд.

НАЗК виступило з критикою законопроекту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження.

"Максимальне покарання - перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися способами зв'язку (телефоном, інтернетом) і залишати центр по вирішенню їх керівництва", - зазначили в НАЗК.

28 жовтня Конституційний суд де-факто скасувава е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.