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    Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях

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    Нардепи підтримали компромісний варіант законопроєкту, який критикує НАЗК - Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях
    Нардепи підтримали компромісний варіант законопроєкту, який критикує НАЗК
    Фото: Верховна Рада/Facebook

    Підтриманий законопроєкт передбачає штрафи та обмеження волі за брехню в е-деклараціях

    Верховна Рада підтримала законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування за основу і в цілому. За відповідний законопроект №4460-д проголосували 289 нардепів.

    Підтриманий нардепами законопроєкт передбачає штраф чи обмеження волі за брехню в е-деклараціях.

    Зокрема, він пропонує внести зміни до ст.1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які уточнюють суб'єктів цього правопорушення.

    Якщо розбіжність відомостей в декларації чиновника і достовірних даних становить від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (від 1 млн грн до 8,8 млн грн), або чиновник навмисне не подав декларацію, йому буде загрожувати:

    • штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 42 500 грн до 51 000 грн); 
    • громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

    Якщо така розбіжність складе більше 4000 прожиткових мінімумів, чиновнику загрожує:

    • штраф від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 000 грн до 85 000 грн); 
    • громадські роботи від 150 до 240 годин; 
    • обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Законопроект встановлює, що подібні правопорушення має розслідувати НАБУ, а виносити рішення відносно них - Вищий антикорупційний суд.

    НАЗК виступило з критикою законопроекту, адже він не передбачає позбавлення волі, а тільки її обмеження.

    "Максимальне покарання - перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися способами зв'язку (телефоном, інтернетом) і залишати центр по вирішенню їх керівництва", - зазначили в НАЗК.

    28 жовтня Конституційний суд де-факто скасувава е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

    2 грудня НАБУ повідомило закриття справи проти голови МВС Арсена Авакова, яка була порушена через ймовірну брехню в е-декларації.

    Теги: Верховна Рада декларація штраф НАЗК
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