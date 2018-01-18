Куди зникла Тимошенко? У «Батьківщині» відмовилися коментувати відсутність лідерки у парламенті

Прес-секретарка народної обраниці відмовилася давати коментар щодо місцезнаходження Тимошенко

Народний депутат, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко після Нового року жодного разу не з'являлася на публіці. Згідно із даними електронної реєстрації, останній раз Тимошенко була у Верховній Раді 17 січня та на всіх голосуваннях вона значиться як «відсутня». [READ_MORE] Політики-конкуренти вже почали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: інстаграм-акаунт Ю.Т. Юлія Тимошенко

Прес-секретарка народної обраниці відмовилася давати коментар щодо місцезнаходження Тимошенко

Народний депутат, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко після Нового року жодного разу не з'являлася на публіці.

Згідно із даними електронної реєстрації, останній раз Тимошенко була у Верховній Раді 17 січня та на всіх голосуваннях вона значиться як «відсутня».

Політики-конкуренти вже почали говорити, що її ігнорування деяких законопроектів (відсутність на голосуванні) може негативно вплинути на подальшу кар’єру. Наприклад, Мустафа Найєм зазначає: те, що Тимошенко не проголосувала за закон про реінтеграцію Донбасу, де Росію названо агресором, нічого позитивного їй в майбутньому не принесе.

А Павло Нусс, який входить у так званий «пул блогерів Банкової», навіть пригрозив Тимошенко тим, що якщо вона не дасть відповіді на його питання щодо непроголосованого нею законопроекту та «загадкової» відпустки, щодо неї буде порушено питання корупційної діяльності.

«У разі відсутності Вашої реакції, за підтримки громадських активістів та ряду народних депутатів нами буде направлений офіційний запит в Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро України з вимогою повторної перевірки вашої декларації на відповідність задекларованих вами доходів до ваших витрат», — написав він.

Голосування за проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях 18.01.2018

На офіційному сайті опозиціонерки останнє оновлення датоване 2 січня — коментар щодо вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської.

Якщо вірити офіційній сторінці Тимошенко у Фейсбуці, де викладаються чи не всі відеосюжети, що висвітлюють її діяльність, останню прес-конференцію депутатка давала 25 грудня минулого року.

Остання публікація в соціальних мережах — пост в Інстаграмі від 9 січня із закликом «перетворювати Україну з чистого аркуша».

«Главком» звернувся до прес-служби політика, щоб дізнатися, де нині знаходиться народна обраниця і якою була причина її фізичної відсутності у парламенті минулого пленарного тижня.

Як тільки Марина Сорока, прес-секретар Тимошенко, почула, що до неї звертається інформаційне агентство, вона одразу ж сказала, що сама нині у відпустці і не буде відповідати на жодні питання. Після цього Сорока обірвала зв’язок.

Читайте також: Політолог не радить Тимошенко зближуватись з Саакашвілі.