Політолог не радить Тимошенко зближуватись з Саакашвілі

Зближення з Саакашвілі призведе до негативних наслідків для Тимошенко

Політтехнолог Андрій Золотарьов вважає, що лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко не варто об’єднуватися з лідером партії «Рух нових сил», екс-головою Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі. Таку думку він висловив «Главкому», коментуючи заклик Саакашвілі до опозиційних сил об’єднуватися.



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Зближення з Саакашвілі призведе до негативних наслідків для Тимошенко

Політтехнолог Андрій Золотарьов вважає, що лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко не варто об’єднуватися з лідером партії «Рух нових сил», екс-головою Одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі. Таку думку він висловив «Главкому», коментуючи заклик Саакашвілі до опозиційних сил об’єднуватися.

«Тимошенко нема великого сенсу зближуватись з Саакашвілі, їй варто обмежитись лише моральною підтримкою. Її миттєво б прив’язали до епатажного Міхо з усіма негативними наслідками для неї», - сказав Золотарьов.

«А ось іншим – чому б ні? У тієї ж «Самопомочі» достатньо критична ситуація в електоральному плані», - додав він.

На думку Золотарьова, «Міхомайдан» почав відверто видихатись і йому потрібні нові смисли та учасники. «Гасла про звільнення України від олігархів дещо запізнилися, бо цей протест треба була соціалізувати від самого початку, аби розраховувати на масову підтримку. Та і сенс влаштовувати в «мертвому» січні блукання напівпорожнім Києвом, коли український політикум почне приходити у себе тільки до Хрещення?» - вважає політтехнолог.

Нагадаємо, 3 січня Саакашвілі закликав всі опозиційні сили в Україні до координації планованих масових акцій і інших дій. «Я хочу закликати всі справжні опозиційні сили України незалежно від їх думки один про одного сісти і разом визначитися з датами майбутніх акцій та інших подальших дій», - сказав він. Саакашвілі зазначив, що така координація дій необхідна для більшої ефективності проведених акцій. «Я хочу, щоб не було односторонніх дій та ініціатив. Щоб не було спроб назвати це «Міхомайданом», «акціями Саакашвілі» або «акціями на підтримку Саакашвілі», - підкреслив він.

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