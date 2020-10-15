Лещенко назвав фото Зеленського з військовими без тарілок фейком та нарвався на критику



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Сергій Лещенко опублікував ще одне фото, на якому видно, що декільком солдатам тарілки все-таки поставили

За словами Лещенка, депутатка Ірина Геращенко «постить відвертий, тупий і божевільний фейк в стилі «Раша Тудей» про те, що солдатам не поставили тарілки»

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко став на захист президента України Володимира Зеленського, якого розкритикували за фото, де він з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком їсть, а військовим не поставили тарілок.

Пост Лещенко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, в рамках візиту президента на Донбас пресслужба глави держави опублікувала фотографію обіду Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями. На знімку видно, що тарілки для їжі стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком. У мережі це фото викликало хвилю обурення.

Після цього Лещенко опублікував ще одне фото, на якому видно, що декільком солдатам тарілки все-таки поставили.

Натомість, за словами Лещенка, депутатка Ірина Геращенко «постить відвертий, тупий і божевільний фейк в стилі «Раша Тудей» про те, що солдатам не поставили тарілки».

Проте варто зазначити, на момент публікації на сайті президента було фото військових без тарілок, яке і викликало настільки гостру реакцію. Де Лещенко взяв інше фото з бійцями, він не уточнив.

Фото: Офіс президента України

Українці розкритикували Лещенка за «такий захист» Зеленського. Так, ексвіцепрем’єр – міністр соціальної політики Павло Розенко пояснив Лещенку, що це ознака невихованості та безкультур’я починати першим їсти, поки не подали їжу всім, хто сидить за столом.

«Сергію Лещенко, це до речі ознака невихованості й безкультур’я починати першим їсти, поки не подали їжу всім, хто сидить за столом!! Ми королі, а ви – бидло. Це так називається!!! Почитай правила етикету перед тим як лекції тут читати!!», – написав у коментарі Розенко.

Більшість користувачів соцмереж також не підтримали Лещенка.

«Річ не в етикеті. Просто потрібно було в армії служити й Зеленському, і Лещенку. Тоді б вони знали, що поки за столом не отримає їжу останній, приймання їжі ніхто не починає», – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що 14 жовтня президент Зеленський приїхав на Донбас.