Як Зеленський з Єрмаком солдатську кашу їли. Фото, яке збурило мережу



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Фотографія з обіду Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака на Донбасі викликала обурення у мережі Фото: Офіс президента

Пресслужба Зеленського виклала фото обіду з військовими, де бійцям не видали тарілок

Президент Володимир Зеленський сьогодні, у День захисника України, прибув до зони операції Об’єднаних сил, де вручив військовим державні нагороди.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

«Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за якe будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом», – сказав бійцям Зеленський.

В рамках візиту президента на Донбас пресслужба глави держави, зокрема, опублікувала фотографію обіду Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями. На знімку видно, що тарілки для їжі стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

У мережі це фото викликало хвилю обурення.

Зокрема, користувачі соцмереж вказали на те, що солдатам навіть не видали бутафорські тарілки і вони «сидять і втикають», як Зеленський і Єрмак їдять.

Зеленые выложили дешевое пропагандистское фото на котором он и Ермак "едят с солдатами". НО долбоебы забыли подать солдатам даже бутафорские тарелки. И солдаты просто сидят и втыкают как Зеленский и Ермак жрут))) pic.twitter.com/CHU9otelmR — Дохуя Масла (@DDohyja) October 14, 2020

Нагадаємо, що 14 жовтня президент Зеленський приїхав на Донбас.

Також сьогодні п'ять військових підрозділів отримали почесні найменування.

До слова, у Києві сьогодні, в День захисника України відбувся традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

Учасники Маршу УПА прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади. Зокрема патріоти закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.