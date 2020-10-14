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    Політика

    Як Зеленський з Єрмаком солдатську кашу їли. Фото, яке збурило мережу

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    Фотографія з обіду Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака на Донбасі викликала обурення у мережі - Як Зеленський з Єрмаком солдатську кашу їли. Фото, яке збурило мережу
    Фотографія з обіду Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака на Донбасі викликала обурення у мережі
    Фото: Офіс президента

    Пресслужба Зеленського виклала фото обіду з військовими, де бійцям не видали тарілок

    Президент Володимир Зеленський сьогодні, у День захисника України, прибув до зони операції Об’єднаних сил, де вручив військовим державні нагороди.

    Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

    «Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за якe будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом», – сказав бійцям Зеленський.

    В рамках візиту президента на Донбас пресслужба глави держави, зокрема, опублікувала фотографію обіду Володимира Зеленського і глави його Офісу Андрія Єрмака з військовослужбовцями. На знімку видно, що тарілки для їжі стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

    У мережі це фото викликало хвилю обурення.

    Зокрема, користувачі соцмереж вказали на те, що солдатам навіть не видали бутафорські тарілки і вони «сидять і втикають», як Зеленський і Єрмак їдять.

    Нагадаємо, що 14 жовтня президент Зеленський приїхав на Донбас.

    Також сьогодні п'ять військових підрозділів отримали почесні найменування.

    До слова, у Києві сьогодні, в День захисника України відбувся традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

    Учасники Маршу УПА прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади. Зокрема патріоти закликали владу ухвалити закон про колаборантів та звільнити Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. 

    Донбас військові Володимир Зеленський День захисника України президент
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