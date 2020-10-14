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    Зеленський приїхав на Донбас

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    Володимир Зеленський 14 жовтня зустрінеться з військовими на Донбасі - Зеленський приїхав на Донбас
    Володимир Зеленський 14 жовтня зустрінеться з військовими на Донбасі

    Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди

    Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Донецьку область.

    «Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди», – анонсує Офіс президента.

    Також нагадаємо, що Зеленський з нагоди Дня захисника України присвоїв почесні найменування п'ятьом військовим підрозділам. Почесні найменування отримали підрозділи Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

    У Києві сьогодні, в День захисника України відбувається традиційний Марш УПА. Цього разу він проходить під гаслом «Бій колаборантам!».

    Аби показати серйозність своїх намірів учасники маршу прокатали на позашляховику центром столиці гармату.

    Також сьогодні подружжя Порошенків вшанували пам’ять захисників України, які загинули в боях за рідну землю.

    Крім того третій президент України Віктор Ющенко привітав українців з річницею УПА і святом Покрови.

    Слід нагадати, що й Сполучені Штати привітали українців із Днем захисника України.

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