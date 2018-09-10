Лідер «Компартії Росії» запропонував визнати «ЛНР» та «ДНР»



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Геннадій Зюганов

У «Компартії Росії» раніше заявляли про необхідність визнати «підсумки загальнонародних референдумів» в «ДНР» та «ЛНР»

Депутат Держдуми РФ З, лідер фракції «Компартія Росії» Геннадій Зюганов закликав визнати незалежність самоназваних «ЛНР» та «ДНР», територію яких окупувала Росія.

З відповідною пропозицією Зюганов виступив на пленарному засіданні Держдуми в середу, 11 січня, повідомляється на сайті партії.

«Ми допомогли дітям прекрасного Донбасу. Ми тільки туди 58 конвоїв відправили, 10 тисяч подарунків. Давайте зараз приймемо рішення на підтримку Донбасу і визнаємо ці республіки. Досить знущатися над ними», — сказав Зюганов.

У «Компартії Росії» у грудні минулого року заявляли про необхідність визнати «підсумки загальнонародних референдумів» в самоназваних «ДНР» та «ЛНР».

Нагадаємо, у березні спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер заявив, що самоназвані «ДНР» та «ЛНР» мають бути ліквідовані, бо не відповідають Конституції України.