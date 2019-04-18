  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Луценко передумав йти у відставку після виборів президента

    • Розсилка
    Зміну свого рішення генпрокурор пояснив дилетантством команди Володимира Зеленського - Луценко передумав йти у відставку після виборів президента
    Зміну свого рішення генпрокурор пояснив дилетантством команди Володимира Зеленського

    За словами генпрокурора, якщо Порошенко програє вибори президента, то він все одно залишиться працювати у ГПУ

    Генеральний прокурор Юрій Луценко передумав йде у відставку після виборів президента України.

    Про це Луценко сказав в інтерв'ю  виданню theБабель.

    За словами генпрокурора, якщо Петро Порошенко програє вибори президента, то він все одно залишиться працювати в ГПУ і не збирається складати повноваження.

    «За законом генпрокурор не складає повноваження після обрання нового президента. Але президент може ініціювати мою відставку. І якщо парламент його підтримає, він може внести нову кандидатуру. Я вважаю, що Генпрокуратура зараз працює ефективніше, ніж будь-коли. Але за крісло, звичайно, не тримаюся. До такого випробування готовий. Востаннє за мою відставку проголосували 38 депутатів», - заявив генпрокурор.

    У вересні 2018 року Луценко говорив, що має намір покинути посаду після виборів президента і повернутися в політику.

    Зміну свого рішення генпрокурор пояснив дилетантством команди Володимира Зеленського.

    «Ознайомився з тим, як команда Володимира Зеленського бачить боротьбу з корупцією. Вважаю (їхнє бачення) абсолютно дилетантським. Навіть там, де вони говорять розумні речі, немає системності. Неправильно передавати повноваження у такому важливому органі, як ГПУ, людям, які не розуміють, як йдуть справи в країні», - сказав Луценко.

    Також генпрокурор визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому «список недоторканих» осіб, про що він заявляв раніше

    Читайте також
    Петро Порошенко Юрій Луценко Генпрокурор вибори Генпрокуратура відставка Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ