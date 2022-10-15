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Лукашенко раптом закликав «зупинити війну в Україні і домовитися»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Лукашенко раптом закликав «зупинити війну в Україні і домовитися»
Лукашенко раптом заговорив про необхідність переговорів України та Росії
фото з відкритих джерел

Лукашенко вважає за можливе протягом тижня домовитися щодо закінчення війни РФ проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській телекомпанії NBC розповів, що необхідно зупинити війну в Україні та повернутись до переговорів. Про це повідомляє Белта.

Лукашенко впевнений, що в першу чергу варто припинити абсолютно будь-які бойові дії, розгорнуті на території України, і шукати вихід із ситуації. 

За словами білоруського диктатора, коли вийде призупинити бойові дії, можна буде розбиратися, хто правий, хто винен.

«Я нещодавно сказав про те, що світ зараз зайнятий проблемою, і шукають відповідь на питання, хто винен. Слухайте, потім розберемося, хто винний. Щодня гинуть люди. Давайте зупинимо війну та домовимося», – заявив Лукашенко.

Лукашенко також заявив, що розпочатий процес переговорів у результаті зупинився через те, що президенту України Володимиру Зеленському нібито «заборонили вести переговори».

«Хто? Догадайтеся з трьох разів. Він несамостійний. А сьогодні фейки закидати… Десь правий – не правий. Звинувачувати одне одного. Не той шлях. Тисячі людей щодня гинуть. У тому числі й цивільні, ні в чому не винні. Це правда. Тому давайте зупинимо цей конфлікт», – закликав він.

Як вважає Лукашенко, тільки так варто з'ясовувати міру відповідальності за те, що відбувається.

«Напевно, це нормальна формула», – підсумував він.

Нагадаємо, Лукашенко шокував новою заявою про участь Білорусі у війні з Україною.

Тим часом до Білорусі в ніч проти суботи, 15 жовтня, прибули перші ешелони з військовими агресорки Росії. Це солдати, які входять до складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко президент переговори

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