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Перші ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Перші ешелони з російськими військовими прибули до Білорусі
Російські військові вже в Білорусі
фото: Міністерство оборони Республіки Білорусь

Російську загарбницьку армію білоруси вітали хлібом-сіллю

До Білорусі в ніч проти суботи, 15 жовтня, прибули перші ешелони з військовими країни-агресорки Росії. Це солдати, які входять до складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави, повідомило Міністерства оборони Республіки Білорусь.

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На фото, наданих пресслужбою, росіян зустрічають з квітами, рушником, хлібом та сіллю. З російськими військовими в Білорусі проводитимуть «планові заходи бойової підготовки».

До слова, в українській розвідці інформують, що Росія планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що поки у Білорусі продовжується гра на істерію з метою утримання значної кількості українських військ на північному кордоні України.

Раніше, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає. 

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. 

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України. 

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

Читайте також: Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
Теги: Білорусь росія

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