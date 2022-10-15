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Лукашенко шокував новою заявою про участь Білорусі у війні з Україною

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Лукашенко шокував новою заявою про участь Білорусі у війні з Україною
Лукашенко розповів про участь Білорусі у спецоперації Росії в Україні
фото: president.gov.by

Лукашенко пояснив, у чому полягає участь Білорусі в «військовій операції» проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американській телекомпанії NBC розповів, що сьогодні участь Білорусі полягає в тому, що країна нібито «лікує та годує громадян Росії та України». Про це повідомляє Белта.

Лукашенко розповів, що Білорусь «не збирається нікого вбивати». 

«Сьогодні наша участь полягає в тому, що ми лікуємо росіян та українців, годуємо росіян та українців і найбільше, в переважній більшості, надаємо притулок біженцям з України. Їх за добу до нас перебуває по 400-500 осіб. Ми їх зрівнюємо повністю у правах. Ось наша участь. Але ми нікого там не вбивали і вбивати не збираємося. Нас, по-перше, ніхто не просить брати участь у цій операції, в даному випадку Росія. І ми не маємо наміру туди втягуватися. Завжди про це говорили і говоримо», – сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі пояснив, як саме підтримує Росію у війні проти України.

«Ми, як я вже багато разів говорив, беремо участь у «військовій операції», маючи на увазі, що ми підтримуємо Росію всіляко. Наша підтримка полягає в тому, щоб наші західні кордони, в даному випадку з Польщею та Литвою, не були порушені і не було завдано через Білорусь удару в спину російським військам. Спочатку так було», – сказав Лукашенко. 

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що поки у Білорусі продовжується гра на істерію з метою утримання значної кількості українських військ на північному кордоні України.

Раніше, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає. 

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. 

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України. 

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

Читайте також: Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко армія військові напад президент притулок

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