Ляшко назвав міністра, який «вбиває економіку»

За словами Ляшка, за час своєї каденції міністр економіки Петрашко не запропонував жодних кроків для того, що підтримати ключові галузі економіки під час коронакризи

Бездіяльність міністра економіки Ігоря Петрашка, на думку Олега Ляшка, знищує країну

Бездіяльність міністра економіки Ігоря Петрашка вбиває економіку країни, він має подати у відставку. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

«Міністр економіки повинен піти у відставку, як і значна частина тих людей, які відповідають за економічну політику в уряді. І повинні ініціювати ті пропозиції і ті проекти, які дадуть можливість відновити економіку», — сказав Ляшко.

За його словами, за час своєї каденції міністр економіки Ігор Петрашко не запропонував жодних кроків для того, що підтримати ключові галузі економіки під час коронакризи, відновити їх розвиток та створити нові робочі місця.

«Де ініціативи міністра економіки? Як відновлювати економіку, як запускати нові робочі місця? Що треба зробити, щоб були кошти в бюджеті в тому числі на фінансування медицини. Ноль! Ми не чуємо ні в парламенті цих ініціатив, ні на ефірах», — сказав Ляшко.

Бездіяльність міністра економіки, на думку політика, знищує країну, тож він має подати у відставку.

«Їхня бездіяльність, їхня яловість і фактична імпотентність знищує українську економіку як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому», — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, раніше у Верховні Раді було зареєстровано постанову про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка через незадовільну роботу.

Зокрема, народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявляла, що міністр економіки Ігор Петрашко не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.