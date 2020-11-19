В Україні ввели «пріоритетні години» для пенсіонерів: коли вони діятимуть

«Пріоритетні години» вводяться у зв'язку з тим, що пенсіонери належать до групи ризику захворювання коронавірусом

Ініціатива триватиме на період карантину

В Україні набули чинності зміни до постанови Кабінету міністрів, які вводять «пріоритетні години» для людей похилого віку, які здійснюють покупки в магазинах і аптеках.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує пресслужба МОЗ у Facebook.

Він пояснив що «пріоритетні години» вводяться у зв'язку з тим, що пенсіонери належать до групи ризику захворювання коронавірусом. Вони діятимуть з 10:00 до 12:00.

«Важливо, щоб вони (літні люди, – ред.) якомога менше контактували з оточуючими, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей старше 65 років... Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюся, що всі заклади торгівлі та послуг будуть слідувати цьому», – сказав міністр.

До слова, лікар-анестезіолог, професор та експерт МОЗ Сергій Дубров попросив «атеїстів коронавірусної хвороби Covid-19», не звертатися до лікарів, а «просто помирати вдома».

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Нагадаємо, за добу 17 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.