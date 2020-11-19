Хворий на Covid-19 Степанов побачив, що українці пізно звертаються до лікарів

Міністр закликав не займатися самолікуванням і не купувати ліки, які не передбачені при вірусному захворюванні

Багато українців, маючи симптоми коронавірусу, дуже пізно звертаються за медичною допомогою. Про це під час брифінгу в четвер, 19 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми спостерігаємо багато таких випадків, коли люди дуже пізно звертаються за медичною допомогою. Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря звертаюся на 7-8 день після захворювання. Ще раз хочу наголосити, у нас є чіткий механізм, який працює в нашій державі, за вашою поведінкою, яким чином ви повинні поводитися при відповідних симптомах захворюваності на Covid-19», - сказав Степанов.

Він закликав не займатися самолікуванням і не купувати ліки, які не передбачені при вірусному захворюванні.

Міністр нагадав, що перш за все при появі симптомів коронавірусної хвороби треба проінформувати свого сімейного лікаря.

Сімейний лікар повинен опитати пацієнта і за наявності симптомів Covid-19 направити до нього мобільну бригаду для взяття зразків на тест методом ПЛР.

У разі, якщо не виходить зв'язатися з сімейним лікарем, або людина не має декларації з лікарем первинної ланки, необхідно звернутися на лінію контакт-центру МОЗ з питань коронавірусу 0800 60 20 19.

Також за цим номером телефону можна отримати інформацію з тестування симптомів Covid-19 та інших питань.

За минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Як повідомлялося, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.