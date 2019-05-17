Мінгареллі: за останній рік багато зроблено для наближення України до ЄС



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Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі Фото: Главком

Посол ЄС наголосив, що, завдяки українській владі вдалося здійснити великий поступ у впровадженні Угоди про асоціацію України з ЄС

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хуг Мінгареллі переконаний, що за останній рік багато зроблено для наближення України до Євросоюзу.

Про це посол ЄС заявив на заході з нагоди Дня Європи, пише «Уніан».

«З того часу, коли ми з вами зустрічалися попередній раз, 12 місяців тому, дуже багато було зроблено для того, щоби наблизити Україну до Європейського Союзу, і все це робилося на основі наших спільних цінностей», - заявив Мінгареллі.

Зокрема, посол ЄС наголосив, що, завдяки українській владі, в тому числі уряду і парламенту, вдалося здійснити великий поступ у впровадженні Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

«Завдяки впровадженню цієї Угоди у економічному відношенні, Україна значно краще інтегрована у спільний ринок Європейського Союзу. Сьогодні понад 40% українського експорту спрямовується на ринок Європейського Союзу, і понад 15 тисяч українських підприємств експортують на ринок ЄС», - додав Мінгареллі.

Крім того, дипломат відзначив, що за попередні місяці завдяки безвізовому режиму понад 2,5 мільйони українців відвідали Західну Європу.

«Все це було можливим завдяки надзвичайному лідерству, яке показали уряд і президент України у стабілізації ситуації в Україні та реструктуризації економіки», - сказав посол ЄС.

Він додав, що ЄС, зі свого боку, ділився досвідом у впровадженні структурних реформ, і зокрема децентралізації та очищенні банківського сектору.

Мінгареллі підкреслив, що в Євросоюзі були заоохочені тим фактом, що інтеграція України до ЄС та НАТО закріплена в Конституції України.

Посол ЄС також заявив, що Європейський союз хоче, щоб просування реформ в нафтогазі і електроенергетиці йшло швидше.