Мінінформполітики підготувало інформкампанію до четвертої річниці окупації Криму

МІП приділить увагу історіям 64 українців, які постраждали в результаті спротиву російській окупації Криму

Міністерство інформаційної політики України в рамках інформкампанії до четвертої річниці спротиву Криму російській окупації розповість про долі в’язнів Кремля. Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, повідомляє Радіо Свобода. За її словами, кампанія зосереджена на долях людей, які постраждали через



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Один із «в’язнів Кремля» Олег Сенцов

МІП приділить увагу історіям 64 українців, які постраждали в результаті спротиву російській окупації Криму

Міністерство інформаційної політики України в рамках інформкампанії до четвертої річниці спротиву Криму російській окупації розповість про долі в’язнів Кремля. Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, кампанія зосереджена на долях людей, які постраждали через свою активну позицію і неприйняття російської анексії Криму.

«Ми намагаємося показати, чому з кожним місяцем, на жаль, збільшується кількість в'язнів Кремля: тому що люди відмовлялися приймати російську дійсність. Є кейси Сенцова, Кольченка, Балуха, сім'ї Дегерменджи, Чийгоза, Умерова та інших. Кампанія цього року обертається навколо абсолютно конкретних символів спротиву. Червоною ниткою ми проводимо історії цих людей, тому що це не просто подія, а долі тих, хто став жертвою російської окупації, і страждає через свою позицію», – розповіла пані Джапарова.

Вона зазначила, що контент, який розробило міністерство в нинішньому році, в тому числі, розрахований на іноземну аудиторію, «саме про ці долі, про людей, символи цього спротиву». Мова йде про білборди, відеоролики, буклети, в яких розповідається про 64 українців, які постраждали в результаті спротиву російської окупації Криму.

Нагадаємо, дату 26 лютого в Україні пропонують проголосити «Днем спротиву Криму російській окупації». У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Криму пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.