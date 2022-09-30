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Міністр оборони Британії таємно відвідав Київ і зустрівся з Резніковим

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Міністр оборони Британії таємно відвідав Київ і зустрівся з Резніковим
Міністр оборони Британії Бен Волес таємно відвідав Київ

Ні британська, ні українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України, який відбувся цього тижня

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес повідомив, що цього тижня відвідував Київ, де зокрема зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це британський міністр повідомив у Twitter.

“Цього тижня мав задоволення відвідати свого хорошого друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її і в 2023 році, і надалі!” – зазначив Уоллес.
Досі ні британська, ні українська сторони не повідомляли про візит Уоллеса до України. Невідомі також і подробиці зустрічі з Резніковим.

Теги: міністр Велика Британія Міноборони війна

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