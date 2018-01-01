Міністр юстиції порадив перевіряти наречених у реєстрі втікачів від аліментів
- Сьогодні, 12:16
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Павло Петренко
Петренко переживає за нові українські родини
Міністр юстиції України Павло Петренко порадив українцям перевіряти своїх обранців у відкритому реєстр осіб, які ухиляються від сплати аліментів. Про це він написав на сторінці у соцмережі Facebook.
«Сподіваюсь, наша новація стане додатковим стимулом для боржників платити аліменти та допомогою для тих, хто вирішив будувати нові стосунки. Відтепер ви можете перевірити, чи немає вашого нового обранця у списку боржників», - написав міністр.
За словами, тепер кожен охочий може скористатися єдиним реєстром боржників та злісних неплатників аліментів.
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