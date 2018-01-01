Нардепи, які не платять аліменти, штрафи та комуналку (Повний список)
- Сьогодні, 18:43
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Мін'юст запустив реєстр боржників. З нього стало відомо, хто з можновладців винен державі чи власним дітям
Завдяки початку роботи Реєстру боржників, у кожного охочого з' явилась можливість перевірити себе або ж будь-яку людину на предмет заборгованості перед державою. На жаль, сума боргу у реєстрі не вказується, однак інформації, яка міститься, достатньо принаймні для ідентифікації боржників та справи, за якою вони визнані винними гроші. Зокрема, це прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження та виконавець провадження щодо стягнення боргу.
«Главком» перевірив кожного з 423 народних обранців та виявив серед них 18 боржників. Найбільше їх виявилося у Блоці Петра Порошенка – семеро (втім, БПП – найбільша фракція). У «Народному фронті» боржників четверо, в «Батьківщині» один. По двоє – у «Радикальній партії» та групі «Відродження», стільки ж боржників і серед позафракційних нардепів.
Основні борги – штрафи за порушення правил дорожнього руху. До слова, з чотирьох боржників з «Народного фронту» троє винні «у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Певно, з них мав би починати виховну роботу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Депутати також грішать заборгованістю з аліментів і навіть з комунальними неплатежами. Цікаво, що у списку боржників фігурують прізвища аж надто заможних парламентарів: Жеваго, Святаш, Рибалка.
Перелік боржників із вказаними категоріями стягнення:
1. Алєксєєв Сергій Олегович, БПП – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
2. Брензович Василь Іванович, БПП – «стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг»
3. Лещенко Сергій Анатолійович, БПП – «стягнення коштів»
4. Мустафа Найєм, БПП – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення»
5. Пацкан Валерій Васильович, БПП – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
6. Каплін Сергій Миколайович, БПП – «стягнення аліментів»
7. Саврасов Максим Віталійович, БПП - «стягнення коштів»
8. Висоцький Сергій Віталійович, «Народний фронт» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
9. Дзензерський Денис Вікторович, «Народний фронт» - два виконавчі провадження, обидва: «стягнення коштів»
10. Матейченко Костянтин Володимирович, «Народний фронт» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
11. Тимошенко Юрій Володимирович, «Народний фронт» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
12. Івченко Вадим Євгенович, «Батьківщина» - «стягнення коштів»
13. Рибалка Сергій Вікторович, «Радикальна партія» - «стягнення коштів»
14. Силантьєв Денис Олегович, «Радикальна партія» - «стягнення коштів на користь держави»
15. Святаш Дмитро Володимирович, група «Відродження» - «стягнення коштів»
16. Шаповалов Юрій Анатолійович, група «Відродження» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
17. Жеваго Костянтин Валентинович, позафракційний - «стягнення коштів»
18. Марченко Олександр Олександрович, позафракційний – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»
Боржники-нардепи дивуються, коли дізнаються, що потрапили до такого ганебного списку. Так, Cергій Алєксєєв з Блоку Петра Порошенка пояснив неприємність тим, що, очевидно, сталась якась помилка. «Справді? Я не маю боргів. Можливо, йдеться не про мене, у мене дуже розповсюджені ім'я та прізвище», - сказав він у коментарів «Главкому».
На зауваження про те, що із «повним тезкою» збігаються не лише ПІБ, а й навіть місце реєстрації (згідно з інформацією з сайту Верховної Ради, Алєксєєв проживає у Києві), парламентар висунув наступне припущення: «Можливо, щось порушив мій водій, а машина записана на мене».
Сергій Висоцький з «Народного фронту», як і Алєксєєв, стверджує, що гадки не має, чому опинився у Реєстрі боржників. «Я не знаю, що це таке. Можливо, якийсь штраф пропустив. Я за кермом десять років, можливо десь колись щось порушив. Мені не приходило офіційне письмове повідомлення з Мінюсту», - сказав він в коментарі «Главкому».
Інформація про борги Рибалки зявилася ще вчора. Щоправда, йшлося про те, що «радикал» заборгував витрати з аліментів. Адвокат політика Сергій Веснін спростував цю інформацію. Він зауважив, що у Реєстрі вказана наявність боргу «із сплати коштів, а не аліментів». До того ж, за словами адвоката, йдеться «про наявність боргу перед гр. Буткевич Геннадієм В’ячеславовичем, а не перед колишньою дружиною Рибалка С.В.». «В реєстрі боржників не міститься жодного слова про обов’язок Рибалка С.В. щодо сплати аліментів», - додав адвокат.
А от у автомагната Дмитра Святаша запитання про борги викликало не подив, а роздратування. «Це питання не коментується, але це точно не аліменти», - таку відповідь він передав «Главкому» через свого помічника на запитання про причину боргу.
У свою чергу Сергій Лещенко охоче пояснив, звідки взявся запис про нього у Реєстрі боржників. За його словами, після програної в суді «справи Іванющенка» (Юрія Іванющенка, екс-регіонала, якого називають «Юра Єнакієвський» – «Главком»), він повинен принести вибачення позивачу і заплатити судове стягнення. Лещенко поки цього не зробив. «Це у справі Юрія Іванющенка, якого я в прямому ефірі назвав «смотрящим» за державними потоками Януковича і причетним до організації «тітушок» на Майдані. Після чого він позивався на мене до суду і виграв. Я повинен був заплатити 500 гривень стягнення і спростувати інформацію», - розповів парламентар. Він додав, що на це рішення подав скаргу до Вищого спеціалізованого суду, який зупинив прийняте раніше судове рішення. «Тому сьогодні я не повинен йому ні грошей, ні вибачень», - зазначив Лещенко.
Наталія Сокирчук, «Главком»