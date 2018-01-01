Нардепи, які не платять аліменти, штрафи та комуналку (Повний список)

Мін'юст запустив реєстр боржників. З нього стало відомо, хто з можновладців винен державі чи власним дітям

Завдяки початку роботи Реєстру боржників, у кожного охочого з' явилась можливість перевірити себе або ж будь-яку людину на предмет заборгованості перед державою. На жаль, сума боргу у реєстрі не вказується, однак інформації, яка міститься, достатньо принаймні для ідентифікації боржників та справи, за якою вони визнані винними гроші. Зокрема,

Мін'юст запустив реєстр боржників. З нього стало відомо, хто з можновладців винен державі чи власним дітям

Завдяки початку роботи Реєстру боржників, у кожного охочого з' явилась можливість перевірити себе або ж будь-яку людину на предмет заборгованості перед державою. На жаль, сума боргу у реєстрі не вказується, однак інформації, яка міститься, достатньо принаймні для ідентифікації боржників та справи, за якою вони визнані винними гроші. Зокрема, це прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження та виконавець провадження щодо стягнення боргу.

Вчора Міністерство юстиції відкрило Єдиний реєстр злісних неплатників аліментів, у якому вже понад 75 тисяч електронних записів щодо боржників. У цьому реєстрі вже понад 75 тисяч електронних записів по таких боржниках. Відомство буде підтримувати цей реєстр і наповнювати його. Серед боржників є депутати, колишні міністри, представники органів центральної виконавчої влади, місцевої влади, силових структур.

Як відомо, 6 лютого набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів». Реєстр почав роботу у рамках виконання закону.

До Реєстру боржників увійшли не лише неплатники аліментів, а й люди, які заборгували державі. Зокрема, йдеться про несплату штрафів, рахунків за комунальні послуги тощо.

«Главком» перевірив кожного з 423 народних обранців та виявив серед них 18 боржників. Найбільше їх виявилося у Блоці Петра Порошенка – семеро (втім, БПП – найбільша фракція). У «Народному фронті» боржників четверо, в «Батьківщині» один. По двоє – у «Радикальній партії» та групі «Відродження», стільки ж боржників і серед позафракційних нардепів.

Основні борги – штрафи за порушення правил дорожнього руху. До слова, з чотирьох боржників з «Народного фронту» троє винні «у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Певно, з них мав би починати виховну роботу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Депутати також грішать заборгованістю з аліментів і навіть з комунальними неплатежами. Цікаво, що у списку боржників фігурують прізвища аж надто заможних парламентарів: Жеваго, Святаш, Рибалка.

Перелік боржників із вказаними категоріями стягнення:

1. Алєксєєв Сергій Олегович, БПП – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

2. Брензович Василь Іванович, БПП – «стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг»

3. Лещенко Сергій Анатолійович, БПП – «стягнення коштів»

4. Мустафа Найєм, БПП – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення»

5. Пацкан Валерій Васильович, БПП – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

6. Каплін Сергій Миколайович, БПП – «стягнення аліментів»

7. Саврасов Максим Віталійович, БПП - «стягнення коштів»

8. Висоцький Сергій Віталійович, «Народний фронт» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

9. Дзензерський Денис Вікторович, «Народний фронт» - два виконавчі провадження, обидва: «стягнення коштів»

10. Матейченко Костянтин Володимирович, «Народний фронт» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

11. Тимошенко Юрій Володимирович, «Народний фронт» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

12. Івченко Вадим Євгенович, «Батьківщина» - «стягнення коштів»

13. Рибалка Сергій Вікторович, «Радикальна партія» - «стягнення коштів»

14. Силантьєв Денис Олегович, «Радикальна партія» - «стягнення коштів на користь держави»

15. Святаш Дмитро Володимирович, група «Відродження» - «стягнення коштів»

16. Шаповалов Юрій Анатолійович, група «Відродження» - «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

17. Жеваго Костянтин Валентинович, позафракційний - «стягнення коштів»

18. Марченко Олександр Олександрович, позафракційний – «стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху»

Боржники-нардепи дивуються, коли дізнаються, що потрапили до такого ганебного списку. Так, Cергій Алєксєєв з Блоку Петра Порошенка пояснив неприємність тим, що, очевидно, сталась якась помилка. «Справді? Я не маю боргів. Можливо, йдеться не про мене, у мене дуже розповсюджені ім'я та прізвище», - сказав він у коментарів «Главкому».

На зауваження про те, що із «повним тезкою» збігаються не лише ПІБ, а й навіть місце реєстрації (згідно з інформацією з сайту Верховної Ради, Алєксєєв проживає у Києві), парламентар висунув наступне припущення: «Можливо, щось порушив мій водій, а машина записана на мене».

Сергій Висоцький з «Народного фронту», як і Алєксєєв, стверджує, що гадки не має, чому опинився у Реєстрі боржників. «Я не знаю, що це таке. Можливо, якийсь штраф пропустив. Я за кермом десять років, можливо десь колись щось порушив. Мені не приходило офіційне письмове повідомлення з Мінюсту», - сказав він в коментарі «Главкому».

Інформація про борги Рибалки зявилася ще вчора. Щоправда, йшлося про те, що «радикал» заборгував витрати з аліментів. Адвокат політика Сергій Веснін спростував цю інформацію. Він зауважив, що у Реєстрі вказана наявність боргу «із сплати коштів, а не аліментів». До того ж, за словами адвоката, йдеться «про наявність боргу перед гр. Буткевич Геннадієм В’ячеславовичем, а не перед колишньою дружиною Рибалка С.В.». «В реєстрі боржників не міститься жодного слова про обов’язок Рибалка С.В. щодо сплати аліментів», - додав адвокат.

А от у автомагната Дмитра Святаша запитання про борги викликало не подив, а роздратування. «Це питання не коментується, але це точно не аліменти», - таку відповідь він передав «Главкому» через свого помічника на запитання про причину боргу.

У свою чергу Сергій Лещенко охоче пояснив, звідки взявся запис про нього у Реєстрі боржників. За його словами, після програної в суді «справи Іванющенка» (Юрія Іванющенка, екс-регіонала, якого називають «Юра Єнакієвський» – «Главком»), він повинен принести вибачення позивачу і заплатити судове стягнення. Лещенко поки цього не зробив. «Це у справі Юрія Іванющенка, якого я в прямому ефірі назвав «смотрящим» за державними потоками Януковича і причетним до організації «тітушок» на Майдані. Після чого він позивався на мене до суду і виграв. Я повинен був заплатити 500 гривень стягнення і спростувати інформацію», - розповів парламентар. Він додав, що на це рішення подав скаргу до Вищого спеціалізованого суду, який зупинив прийняте раніше судове рішення. «Тому сьогодні я не повинен йому ні грошей, ні вибачень», - зазначив Лещенко.

Наталія Сокирчук, «Главком»