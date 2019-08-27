Мінприроди за три роки провело 20 європейських законів



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Серед прийнятих законів є закон щодо управління відходами – цей сектор ніколи в Україні серйозно не розглядався, зауважив Семерак

Два закони про «Про оцінку впливу довкілля» і «Про стратегічно-екологічну оцінку» є основними, які від нас очікували, повідомив міністр Семерак

Міністр екології Остап Семерак заявив, що за три роки на посаді йому вдалося провести через парламент майже 20 законів, які прописані в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«За три роки на посаді міністра мені вдалося провести через парламент майже 20 законів, які прописані в Угоді. Серед них є закон щодо управління відходами – цей сектор ніколи в Україні серйозно не розглядався. Аварія на сміттєзвалищі у Львові – а таке може статися будь-де – стала каталізатором для українців, щоб почати думати про відходи. Станом на травень 2016 року в Україні не було жодного стратегічного документа по управлінню твердими побутовими відходами і відходами в принципі. Навіть чинне на той час законодавство було прийняте для годиться. У 2012 році був ухвалений закон «Про відходи», який забороняв з 2018 року муніципалітетам захоронювати неперероблені побутові відходи. За перехідний період майже в шість років ніхто не підготувався, і нині майже ніхто не виконує цих умов. Екоінспекція і поліція не можуть проконтролювати його виконання», - заявив Семерак.

Він підкреслив, що треба розуміти, що Угоду про асоціацію «не можна виконати за місяць, чи за рік». «План розписаний на кілька років. Серед основних завдань – імплементація європейських стандартів в українське законодавство», - зазначив міністр.

«От ті два закони про ОВД і СЕО є основними, які від нас очікували. На їхній базі починає будуватися нова екологічна політика, адже вони скасовують старі радянські системи. І якби не позиція Європейського Союзу, мені тоді не вдалося б їх ще раз провести через парламент. Насправді я був один, коли аргументував українському парламенту необхідність цих законів. Ні Адміністрація президента, ні мої колеги в уряді, м’яко кажучи, не допомагали мені. Лобі працювало шалено, тиснучи і на главу держави, і на фракції. Але мені вдалося використати свій парламентський досвід і повторно провести ці закони. І президент врешті їх підписав, бо він вже розумів позицію ЄС», - сказав Семерак.