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«Мирний план» Китаю містить у собі багато суперечностей – Подоляк

Софія Сидоренко
glavcom.ua
«Мирний план» Китаю містить у собі багато суперечностей – Подоляк
фото: pravda.com.ua

Подоляк вважає, що у плані Китаю немає деталей та збалансованої логіки

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що у «мирному плані» Китаю багато суперечностей, зокрема у питаннях суверенітету та територіальної цілісності. Про це він заявив під час інтерв’ю Corriere Della Sera.

Михайло Подоляк відзначив, що у плані Китаю спочатку йдеться про збереження суверенітету та територіальної цілісності, а потім озвучується заклик до негайного припинення вогню. 

«У ньому немає деталей, немає збалансованої логіки. В одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії: але це абсолютне протиріччя. Мирний план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, він має починатися з примусового виведення російських військ з України», – зазначає радник голови ОП.

Крім того, Михайло Подоляк відповів на можливу пропозицію Китаю відійти на кордони до 24 лютого 2022 року. Він заявив, що після десятків тисяч втрат та вдалої оборони країни, це не має сенсу. На думку радника голови ОП, будь-який компроміс призведе до загострення.

Також, за словами Подоляка, Китай не постачатиме зброю Росії, оскільки є досить прагматичним, а Росія знаходиться на межі краху. Ба більше, Михайло Подоляк зазначив, що китайське законодавство не дозволяє постачати зброю країні, що знаходиться у стані війни. 

Раніше у твіттері Подоляк зазначав таке: ««Негайне припинення вогню» – це бомба уповільненої дії. На цьому наполягає РФ, щоб «заморозити конфлікт», утримати контроль над окупованим і набрати військової потужності. За 9 років ми дізналися криваву ціну «припинення вогню». Тому жодних «мирних планів» до виведення ru-військ».

Нагадаємо, що візит Сі Цзіньпіна до Москви має відбутися найближчим часом, а саме 20-22 березня.

Теги: росія Китай радник Михайло Подоляк 24 лютого Сі Цзіньпін конфлікт

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