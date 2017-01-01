Місцеві вибори: на Одещині сталася сутичка на виборчій дільниці

В одній з ОТГ на Одещині чотири виборчі дільниці відкрились із запізненням

У Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на координатора громадського спостереження за виборами в Одеській області Анатолія Бойка.



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В одній з ОТГ на Одещині чотири виборчі дільниці відкрились із запізненням

У Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на координатора громадського спостереження за виборами в Одеській області Анатолія Бойка.

«Приміщення виборчих дільниць у селі Лиманка Овідіопольського району відкрилися з запізненням через те, що ДВК довгий час проводила реєстрацію присутніх на засіданні спостерігачів та довірених осіб кандидатів на посаду голови Таїровської ОТГ. У селі Таїрове виборча дільниця теж відкрилася з запізненням (о 8:25) через занадто тривалу реєстрацію спостерігачів і довірених осіб кандидатів та опломбування виборчих скриньок», - зазначив Бойко.

На цій же дільниці, як повідомив спостерігач від мережі ОПОРА, невідома особа ініціювала сутичку з одним із спостерігачів.

Уже при відкритті виборчих дільниць спостерігачі зафіксували черги виборців, що прийшли голосувати.

Як зауважив Бойко, приміщення виборчих дільниць на житломасиві «Райдужний» не пристосовані для одночасного перебування значної кількості спостерігачів та довірених осіб.

За його словами, на виборчі дільниці прийшли особи, що називають себе спостерігачами, мають жовті пов'язки на руках, проте не могли одразу відповісти членам комісії, від якого кандидата зареєстровані.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 24 грудня, проходять вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.