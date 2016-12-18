В Україні проходять вибори в 51 територіальній громаді

Вибори пройдуть у 17 областях України

В Україні в неділю, 24 грудня, проходять вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України. «Зокрема, по одній ОТГ пройдуть вибори у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Сумській областях; по двох ОТГ - в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській і Черкаській областях; по трьох ОТГ – у



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Вибори пройдуть у 17 областях України

В Україні в неділю, 24 грудня, проходять вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.

«Зокрема, по одній ОТГ пройдуть вибори у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Сумській областях; по двох ОТГ - в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській і Черкаській областях; по трьох ОТГ – у Дніпропетровській, Івано-Франківської, Київській областях; по чотирьом ОТГ - у Чернівецькій і Чернігівській областях; по шести ОТГ – у Хмельницькій області; по семи ОТГ - у Миколаївській і Полтавській областях», - повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

За даними Центральної виборчої комісії, 51 ОТГ утворили 256 місцевих рад (7 міських, 19 селищних та 230 сільських).

На сьогодні в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.

Нагадаємо, 29 жовтня вибори пройшли у 201 об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) у всіх областях країни. Як заявив Комітет виборців України, перемогу на виборах до рад 25-ти міських ОТГ отримала БПП. На другому місці – ВО «Батьківщина». Тут ці дві партії отримали 34 тис. 65 голосів і 32 тис. 14 виборців відповідно.

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