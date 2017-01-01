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    Місцеві вибори: на Одещині виборці не можуть знайти себе у списках

    Деякі виборці помітили, що до їх домівок «вписали» невідомих
    На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на координатора кампанії спостереження від КВУ та ОПОРИ за перебігом виборів на дільницях Таїровської ТВК Ігоря Луговського. «Наші спостерігачі
    • Сьогодні, 15:59
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    Деякі виборці помітили, що до їх домівок «вписали» невідомих

    На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на координатора кампанії спостереження від КВУ та ОПОРИ за перебігом виборів на дільницях Таїровської ТВК Ігоря Луговського.

    «Наші спостерігачі зафіксували запізніле відкриття чотирьох із шести виборчих дільниць, а також низку скарг виборців, що прибули на дільниці проголосувати, але не змогли цього зробити через відсутність своїх прізвищ у списках. Такі випадки мають місце, зокрема, на дільницях у селах Чорноморка, Совіньйон і Сухий Лиман», - зазначив Луговський.

    За його словами, ці виборці стверджують, що під час попередніх виборчих кампаній у них проблем не було.

    Крім того, додав координатор, деякі виборці, зареєстровані у приватних будинках Совіньйона, звернули увагу спостерігачів на те, що за їхніми адресами у списках для голосування несподівано внесено прізвища невідомих людей.

    Голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко відзначив, що Таїровська ТВК всупереч рішенню суду не допустила до виборів «одного з ключових кандидатів на посаду Таїровського селищного голови Хасанаєва».

    «Ця виборча кампанія стала в багатьох моментах «видатною» у найгіршому сенсі цього слова», - констатував він.

    В Одеській області місцеві вибори проходять у Таїровській і Мологовській ОТГ.

    Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

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