Молдова відтермінувала спільний з Україною прикордонний контроль після осуду РФ

Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску «Кучурган-Первомайськ» та «Рені-Джюрджюлешть» у вересні 2020 року

Другий етап здійснення спільного контролю ділянки кордону на ділянці з Придністров’ям мав розпочатися до 1 липня

Уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я».

Другий етап здійснення спільного контролю ділянки кордону мав розпочатися до 1 липня. У Міністерстві фінансів Молдови пояснюють, що не всі підприємці з Лівого берега – з Придністров’я встигли зареєструватися у Кишиневі, в той час як на непідконтрольній території відсутні функціональні інструменти для забезпечення реєстрації імпортерів у Придністровському регіоні.

Кінцевий термін, передбачений Рішенням уряду № 960/2017 раніше був встановлений до 30 червня 2021 року. Проект Урядового рішення має терміновий характер, який полягає у тимчасовому вирішенні руху осіб через пункти пропуску через молдавсько-український державний кордон.

Водночас, днем раніше Державна Дума Російської Федерації опублікувала документ, що засуджує дії Республіки Молдова та України щодо Придністров'я, зокрема, щодо рішень, пов'язаних з транспортом. Мова йде про встановлення спільного молдавсько-українського контролю в пункт перетину Кучурган та наявність нейтральних реєстраційних номерів транспортних засобів на автомобілях з непідконтрольного регіону.

«Державна дума Російської Федерації прийняла декларацію, в якій просить президента та уряд ФР не допустити відкриття спільного молдавсько-українського митного контролю на придністровському прикордонному сегменті з 1 липня та не визнавати правила на кордоні щодо його перетинання лише на легально зареєстрованих автомобілях з 1 вересня 2021 року. Сьогодні Уряд Республіки Молдова відкладає застосування фази 2 загального митного контролю до кінця року. До 1 вересня залишається мало часу, ми побачимо, чи будуть ці угоди з Україною виконані», – написав на своїй сторінці в Facebook ексміністр з реінтеграції РМ Олександр Фланкя.

Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джюрджюлешть» у вересні 2020 року.

До слова, в Україну не впустили придністровців із сертифікатами про вакцинацію, виданими окупаційною владою.