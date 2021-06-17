  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Молдова відтермінувала спільний з Україною прикордонний контроль після осуду РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску &laquo;Кучурган-Первомайськ&raquo; та &laquo;Рені-Джюрджюлешть&raquo; у вересні 2020 року - Молдова відтермінувала спільний з Україною прикордонний контроль після осуду РФ
    Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску «Кучурган-Первомайськ» та «Рені-Джюрджюлешть» у вересні 2020 року
    Фото: ДПСУ

    Другий етап здійснення спільного контролю ділянки кордону на ділянці з Придністров’ям мав розпочатися до 1 липня

    Уряд Молдови відтермінував другий етап переходу до спільного прикордонного контролю на ділянці з окупованим Придністров’ям до 31 грудня 2021 р. Рішення було прийнято на наступний день, як Державна Дума Росії опублікувала документ, у якому засуджує «дії Молдови та України по блокуванню Придністров’я».

    Другий етап здійснення спільного контролю ділянки кордону мав розпочатися до 1 липня. У Міністерстві фінансів Молдови пояснюють, що не всі підприємці з Лівого берега – з Придністров’я встигли зареєструватися у Кишиневі, в той час як на непідконтрольній території відсутні функціональні інструменти для забезпечення реєстрації імпортерів у Придністровському регіоні.

    Кінцевий термін, передбачений Рішенням уряду № 960/2017 раніше був встановлений до 30 червня 2021 року. Проект Урядового рішення має терміновий характер, який полягає у тимчасовому вирішенні руху осіб через пункти пропуску через молдавсько-український державний кордон.

    Водночас, днем раніше Державна Дума Російської Федерації опублікувала документ, що засуджує дії Республіки Молдова та України щодо Придністров'я, зокрема, щодо рішень, пов'язаних з транспортом. Мова йде про встановлення спільного молдавсько-українського контролю в пункт перетину Кучурган та наявність нейтральних реєстраційних номерів транспортних засобів на автомобілях з непідконтрольного регіону.

    «Державна дума Російської Федерації прийняла декларацію, в якій просить президента та уряд ФР не допустити відкриття спільного молдавсько-українського митного контролю на придністровському прикордонному сегменті з 1 липня та не визнавати правила на кордоні щодо його перетинання лише на легально зареєстрованих автомобілях з 1 вересня 2021 року. Сьогодні Уряд Республіки Молдова відкладає застосування фази 2 загального митного контролю до кінця року. До 1 вересня залишається мало часу, ми побачимо, чи будуть ці угоди з Україною виконані», – написав на своїй сторінці в Facebook ексміністр з реінтеграції РМ Олександр Фланкя.

    Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джюрджюлешть» у вересні 2020 року.

    До слова, в Україну не впустили придністровців із сертифікатами про вакцинацію, виданими окупаційною владою.

    Теги: Молдова політика Державна Дума Україна Придністров'я кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Молдова відтермінувала спільний з Україною прикордонний контроль після осуду РФ