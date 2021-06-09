В Україну не впустили придністровців із сертифікатами про вакцинацію, виданими окупаційною владою

Українські прикордонники відмовили жителям окупованого Придністров’я у перетині кордону, оскільки документ не був засвідчений належним чином

На території окупованого Придністров'я застосовують три види вакцин: AstraZeneca, Pfizer і «Супутник V»

Чотирьом жителям окупованого Придністров’я відмовили у можливості перетину українського кордону на основі сертифікатів про вакцинацію, які були видані на непідконтрольній Молдові території. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає «Главком».

Отже, четверо жителів окупованого Придністров’я під час проходження українського кордону пред’явили сертифікати про вакцинацію препаратом AstraZeneca, на яких не було печатки Республіки Молдова. Українські прикордонники відмовили їм у перетині кордону, оскільки документ не був засвідчений належним чином.

У придністровському зовнішньополітичному відомстві заявили, що бланки сертифікатів, що видаються в Придністров'ї, офіційно схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), вони не відрізняються від бланків, які видаються конституційною владою Молдови.

Представники окупаційної влади заявили, що взаємодіють з представниками України, ВООЗ, ОБСЄ, щоб в найкоротші терміни вирішити «дану проблему в інтересах гарантування свободи пересування людей, а також недопущення дискредитації ідеї вакцинації сертифікованими ВООЗ вакцинами».

Відзначимо, на території окупованого Придністров'я поки застосовують три види вакцин: AstraZeneca, Pfizer і «Супутник V». Після завершення повного курсу вакцинації кожна людина отримує сертифікат, незалежно від того, яким препаратом він прищепився.