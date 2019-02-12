Мосійчук заперечив зв'язки з Опоблоком і пообіцяв підпалити себе у Раді



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Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук

Мосійчук заперечив, що документи проти Супрун готували на комп’ютері нардепа Опоблоку, близького Ахметова

Народний депутат Ігор Мосійчук пропонує підпалити себе під посольством США, щоб довести Віталію Шабуніну, що опоблоківець Олександр Долженков не причетний до складання постанови щодо Уляни Супрун.

Про це Мосійчук написав у коментарі під своїм постом.

Нагадаємо, раніше Центр протидії корупції повідомив, що пояснювальну записку до проекту постанови нардепа щодо привласнення Уляною Супрун повноважень міністра готували на комп’ютері нардепа від Опоблоку Олександра Долженкова. Про це стало відомо із властивостей документу пояснювальної записки до постанови.

Нардеп Мосійчук особисто відреагував на дане звинувачення і у звичній брутальній формі почав заперечувати.

«Я навіть не вітаюся з регіоналом Долженковим! Шабунін вигадав, проект постанови про звільнення Супрун писався на його комп’ютері. Покидьки, продажне л#йно, проект постанови і пояснювальної записки до неї готувала Тетяна Близнюк (Тетяна Кавепещенко) на моєму персональному комп’ютері у ВРУ який ми отримали в 2014 році від апарату парламенту і готові хоч зараз надати його на експертизу! За подругу «Вчительку» я вас рватиму до кінця! Начувайтеся!», - написав нардеп.

Варто зазначити, що під постом голови правління Центра Протидії Корупції Віталія Шабуніна користувачі соцмережі написали велику кількість коментарів. Відповів Шабуніну і нардеп Мосійчук.

«Віталій Шабунін! Як я маю довести свою правоту? Підпалити себе під амбасадою США? На трибуні ВРУ? Я це зроблю! І ви в цьому теж будете винні», - написав Мосійчук під постом Віталія Шабуніна у Facebook.

Нагадаємо, 5 лютого суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Сергій Каракашьян виніс ухвалу про забезпечення позову, якою заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

Суддя самовільно відсторонив Супрун від виконання обов’язків міністра ще до розгляду по суті позову народного депутата від “Радикальної партії” Ігоря Мосійчука. Уже 15 лютого відбудеться перше засідання у справі, і суд вже зобов’язав Супрун подати всі матеріали, на підставі яких її призначили на посаду, а також пояснення щодо наявності у неї іншого громадянства.

11 лютого суд розглядав клопотання Кабміну, який просив скасувати обмеження для Супрун. Однак суддя досі не виніс рішення.