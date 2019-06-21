Мустафа Найєм пояснив, чому не пішов на вибори



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«Об'єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося», - пояснив нардеп

Сьогодні позафракційний народний депутат Мустафа Найєм заявив, що не йде на вибори.

«Я прийняв рішення не балотуватися в наступне скликання Верховної Ради», - написав він в Telegram.

Своє рішення він пояснив тим, що йому не вдалося потрапити в списки певної партії, з якою він хотів би потрапити в наступний парламент.

«Об'єднання тих, з ким хотілося б працювати, не сталося - багато однодумці йдуть в парламент за різними списками. А балотуватися по мажоритарному округу і в черговий раз опинитися в парламенті без команди - вважаю неправильним», - сказав Найєм.

Далі він планує зосередитись на роботі в правоохоронній сфері.

«Я нікуди не йду і буду шукати можливість застосувати себе в правоохоронній сфері та в реконструкції і відновленні прифронтової зони, а можливо, коли-небудь і на де окупованих територіях», - розповів нардеп.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук заявляв, що в списки «Голосу» не братимуть колишніх народних депутатів. Це було навіть прописано окремо в критеріях, за якими формували список для участі у парламентських виборах. Нинішнім нардепам Вакарчук пропонував йти по мажоритарці.

Подібну позицію зайняли і в партії «Слуга народу». Але керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко заявив, що можливо зробити виключення. «Навіть там є кілька депутатів, які відзначились якісною діяльністю. Можливо ми будемо розглядати їх», - казав він в кінці травня.

Вчора про свою відмову від участі в виборах заявили Ганна Гопко, Сергій Березенко і Антон Геращенко.