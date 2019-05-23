Лещенку, Заліщук і Найєму у партії Вакарчука нічого не світить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На з'їзді Вакарчук запропонує не включати до списку чинних депутатів Верховної Ради

У партію «Голос» не братимуть екс-нардепів

Партія Святослава Вакарчука «Голос» не братиме до своїх лав колишніх народних депутатів. Партія опублікувала критерії, за якими формує список для участі у парламентських виборах, повідомляє прес-служба політсили.

Там заявили, що кандидати у народні депутати України від партії «Голос» повинні:

мати незаплямовану репутацію

не залежати від олігархів

бути готові пояснити свої статки.

відповідати усім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України «Про очищення влади»

поділяти цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії

мати професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни

ставити суспільні інтереси вище особистих

бути готовими працювати в команді для досягнення результатів

не перебували й не співпрацювали з режимом президента-втікача Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами

не мати громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі

такими, що ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами, а також не протидіяли Революції гідності

прямо визнавати факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України

Як повідомили «Главкому» у прес-службі, поки що партія не визначилась із датою з'їзду. Однак достеменно відомо, що на зїзді лідер політсили Святослав Вакарчук запропонує не включати до списку чинних депутатів Верховної Ради. «Тих із них, кого виборці вже знають за ефективність і порядність, «Голос» підтримає на округах», – уточнили у прес-службі.

Як відомо, нардепи Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко наразі приглядаються до партій, з якими можуть знову пройти до Верховної Ради.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.