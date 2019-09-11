МЗС викликало посла Чехії для роз'яснень



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Посла викликали в МЗС через заяву президента Чехії щодо русинів

Міністерство закордонних справ України викликало посла Чеської Республіки Радека Матулы для роз'яснень з приводу зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з представниками русинів.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

Повідомляється, що під час зустрічі чеський дипломат висловив підтримку територіальної цілісності України.

«Чеський дипломат заперечував будь-які заклики з боку Чехії русинської автономії в Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію», - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС заявили, що і надалі рішуче реагувати на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 10 вересня президент Чехії Мілош Земан заявив, що планує обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським.