  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    МЗС викликало посла Чехії для роз'яснень

    • Розсилка
    МЗС викликало посла Чехії для роз'яснень

    Посла викликали в МЗС через заяву президента Чехії щодо русинів

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Чеської Республіки Радека Матулы для роз'яснень з приводу зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з представниками русинів.

    Про це повідомили в пресслужбі МЗС.

    Повідомляється, що під час зустрічі чеський дипломат висловив підтримку територіальної цілісності України.

    «Чеський дипломат заперечував будь-які заклики з боку Чехії русинської автономії в Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію», - йдеться в повідомленні.

    Також в МЗС заявили, що і надалі рішуче реагувати на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.

    Нагадаємо, 10 вересня президент Чехії Мілош Земан заявив, що планує обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським.

    Читайте також
    МЗС Закарпаття Чехія президент суверенітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ