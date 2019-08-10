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    Політика

    На Полтавщині місцеві можновладці вкрали 200 тонн асфальту

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    Вчора вночі у Шишаках у нього викрали близько 200 тонн відфрезерованого асфальтобетону - На Полтавщині місцеві можновладці вкрали 200 тонн асфальту
    Вчора вночі у Шишаках у нього викрали близько 200 тонн відфрезерованого асфальтобетону

    Викрадене у комунального підприємства зношене дорожнє покриття, яке було зрізане і мало піти на укріплення узбіччя дороги

    Поліція підозрює у крадіжці топ-чиновників, аграріїв і депутата обласної ради.

    Про це написав 9 серпня на своїй сторінці у Facebook директор Агенства місцевих доріг Полтавської області Олексій Басан.

    «Перевірили стан виконання поточного ремонту на автодорозі Шишаки-Сагайдак-Поділ. Все добре, підрядник працює з випередженням графіка! Але... Вчора вночі у Шишаках у нього викрали близько 200 тонн відфрезерованого асфальтобетону! Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.185 («Крадіжка»). Знаєте, де знайшли викрадене?! На подвір’ях місцевих топ-чиновників, аграріїв та депутата! Чомусь вони вирішили, що державне не таке вже й державне! На жаль, не можу називати прізвищ, тривають слідчі дії!» – йдеться в інформації.

    Також Басан додав, що крадії використовували спецтехніку для навантаження і вивозили асфальтобетон самоскидами.

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    В пресслужбі Агентства місцевих доріг уточнили, що викрадене у комунального підприємства «Дорсервіс» зношене дорожнє покриття, яке було зрізане і мало піти на укріплення узбіччя дороги, оцінюється приблизно у 200-300 тисяч гривень.

    В обласній поліції підтвердили факт крадіжки. Щоправда, уточнили, асфальтобетон був виявлений не у подвір’ях людей, а на вулицях у різних місцях Шишак та сіл району. Ним мешканці, ймовірно, збиралися самотужки латати вибоїни та повертати «своє» не хочуть. Тривають слідчі дії.

    Під Полтавою вже майже добу горить міське сміттєзвалище.

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