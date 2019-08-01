Під Полтавою вже майже добу горить міське сміттєзвалище



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Фото: ДСНС

Наразі як такого горіння вже немає, рятувальники опрацьовують всі ділянки, розгортають тракторами та проливають

Вчора під Полтавою сталася пожежа на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів. Про це розповів речник ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський, передає УНН.

За його словами, повідомлення про пожежу надійшло 31 липня о 12:00.

«На Полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів сталася пожежа, а саме загоряння сміття на площі близько 2 га. На даний час залучено дев'ять одиниць техніки, 41 осіб особового складу для ліквідації даної пожежі. На місці було розгорнуто пожежно-насосну станцію, яка подає воду із річки Ворскли», - сказав Шкаревський.

За його словами, вчора станом на 22:00 було ліквідовано займання 0,5 га сміття, а з 6:00 було продовжено гасіння пожежі, адже вночі гасити небезпечно.

«Складність гасіння полягає в тому що там велика кількість горючих матеріалів. Також рятувальники вчора збили сильне задимлення. Наразі як такого горіння вже немає, рятувальники опрацьовують всі ділянки, розгортають тракторами та проливають», - розповів Шкаревський.