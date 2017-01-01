НАБУ: дії Генпрокуратури та СБУ зірвали декілька спецоперацій під прикриттям

Заяви Луценка щодо НАБУ у самому Бюро називають супереченням здоровому глузду

Національне антикорупційне бюро вважає, що генпрокурор Юрій Луценко заявами щодо «незаконності роботи» агентів санкціонує наступ на незалежність НАБУ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства. «Заяви Генерального прокурора України про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного бюро не відповідають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заяви Луценка щодо НАБУ у самому Бюро називають супереченням здоровому глузду

Національне антикорупційне бюро вважає, що генпрокурор Юрій Луценко заявами щодо «незаконності роботи» агентів санкціонує наступ на незалежність НАБУ. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«Заяви Генерального прокурора України про нібито незаконність роботи окремих підрозділів Національного бюро не відповідають дійсності, а подекуди й суперечать здоровому глузду», — заявили в НАБУ.

У відомстві наголосили, що відбір штатних працівників здійснюється на конкурсній основі, однак з урахуванням вимог закону «про державну таємницю».

«Базовою засадою оперативно-розшукової діяльності є безумовна негласність заходів… співробітники можуть мати доступ до інформації, що становить державну таємницю, так само, як і співробітники підрозділів ОРД інших правоохоронних органів», — йдеться у повідомленні.

НАБУ також відзначає, що Генпрокуратура та СБУ, розголошуючи відомості про негласних співробітників НАБУ, свідомо наразили співробітників Бюро на небезпеку та зірвали декілька спецоперацій під прикриттям.

Щодо заяв Луценка про використання агентами НАБУ «контрабандної» та «нелегальної» техніки, у Бюро наголошують, що всі технічні засоби, які вони використовують під час здійснення ОРД, придбані офіційно й перебувають на обліку, як того вимагає законодавство.

Також НАБУ ввжає, що Генеральний прокурор свідомо вводить суспільство в оману, повідомляючи неправдиві факти та пропонуючи «довільне» трактування законодавства.