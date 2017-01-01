Луценко: весь апарат агентів НАБУ є поза законом

На думку Луценка, десятки агентів НАБУ обрані на закритих процедурах, що суперечить закону

Агенти Національного антикорупційного бюро України є поза законом, під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку. Про це в ефірі «Тсн» заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. «Так звані агенти НАБУ набрані з порушенням закону. Закон вимагає усіх працівників набирати на



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На думку Луценка, десятки агентів НАБУ обрані на закритих процедурах, що суперечить закону

Агенти Національного антикорупційного бюро України є поза законом, під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Про це в ефірі «Тсн» заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Так звані агенти НАБУ набрані з порушенням закону. Закон вимагає усіх працівників набирати на відкритому конкурсі. Проте десятки агентів, в тому числі і ті двоє, які були зафіксовані на конспіративній квартирі, обрані на закритих процедурах, що суперечить закону», - зазначив глава ГПУ.

На його думку, в НАБУ працюють «нелегальні агенти».

«Вони використовують незаконні методи провокації. Ніхто з них не допущений до державної таємниці. Але їм надаються матеріали прослуховування СБУ, що є кримінальним злочином. Вони самі використовують в Україні незареєстровану прослуховувальну техніку, яка завезена контрабандним шляхом. Отримані з неї матеріали вони також використовують у своїй роботі. Це величезний букет нелегального угруповання, яке діє нелегальними методами нелегальною апаратурою. Тепер я розумію всю повноту проблеми НАБУ. Весь апарат агентів наразі є поза законом», - вважає генпрокурор.

Напередодні Луценко заявляв, що агент Національного антикорупційного бюро «Катерина» діяла в межах законодавства України під час провокування народного депутата Борислава Розенблата на хабар.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»