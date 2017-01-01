Генпрокуратура викликала на допит агентів НАБУ

ГПУ буде з'ясовувати законність операції НАБУ і провокацію хабара представнику державної міграційної служби України

Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит. Про це повідомляється на сторінці ГПУ в Twitter. «В генеральну прокуратуру України запрошені на допит агенти Національного антикорупційного бюро Катерина Сікорська і Сергій Тітенко. Їм буде поставлено ряд питань, що стосуються недавньої спільної



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ГПУ буде з'ясовувати законність операції НАБУ і провокацію хабара представнику державної міграційної служби України

Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит. Про це повідомляється на сторінці ГПУ в Twitter.

«В генеральну прокуратуру України запрошені на допит агенти Національного антикорупційного бюро Катерина Сікорська і Сергій Тітенко. Їм буде поставлено ряд питань, що стосуються недавньої спільної операції ГПУ і СБУ, в якій вони фігурували», - повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

За його словами питання будуть стосуватися того, як вищеназвані особи стали агентами, не проходячи відкритий конкурс, як того вимагає закон про НАБУ, а також про їх допуск до держтаємниці, оскільки у них виявили документи з грифом секретності. ГПУ також буде з'ясовувати законність операції НАБУ і провокацію хабара представнику державної міграційної служби України.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ і санкціонована генеральним прокурором України». У свою чергу, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що за власною ініціативою подала заяву в СБУ з пропозицією хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і став пропонувати вирішити питання про сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловікові, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи на грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ. Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) та ст. 369 (дача хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.