«Нацкорпус»: ветерана, який придумав відому кричалку про Путіна, відправили до СІЗО

Сергію Величку інкримінують створення злочинного угрупування

Сергію Величку, якого називають автором кричалки «Путін – х**ло», та його харківським соратникам Шевченківський районний суд м. Києва обрав міру запобіжного заходу – тримання в СІЗО до 22 листопада. Про це повідомили на сайті політичної сили.

Представники Нацкорпусу називають цю справу «замовною і політичною». На їхню думку, ініціатором судового процесу є Офіс президента. «Сергій Величко і інші його побратими знаходяться в СІЗО під пресами «слуг народу» – нових «регіоналів»... Українці хочуть витягнути патріотів з СІЗО, допомагати солдатам на фронті, яким сьогодні не можна давати відповідь на вогонь ворога. Українці хочуть сьогодні повернути назад Донбас і Крим, і не дозволити легалізації формули Штайнмаєра, яка зробить вибори на Донбасі непідконтрольними, а ви побачите у Києві в парламенті терористів», – зазначив заступник керівника Центрального штабу партії Владислав Соболевський.

Адвокат харківських ветеранів Ярослав Смілянський наполягає: тривале тримання під вартою жодним чином не обумовлене ні обґрунтованістю підозри, ані тими ризиками, на які посилається прокурор, оскільки матеріали його клопотань начебто не містять доказів на підтвердження цих ризиків.

Нагадаємо, 5 серпня 2021 року у Харкові у ветеранів російсько-української війни та громадських активістів провели обшуки, у результаті яких СБУ затримали семеро осіб. Серед них – і Сергій Величко «Чілі» – ветеран російсько-української війни, активний захисник Харківського Євромайдану, якого називають автором кричалки «Путін-Х*йло». Їм інкримінують створення злочинного угрупування.