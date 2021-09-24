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    «Крим – це Укра...»? Кияни обурені станом білборда біля посольства Росії

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    Білборд вже декілька днів перебуває у неналежному стані - «Крим – це Укра...»? Кияни обурені станом білборда біля посольства Росії
    Білборд вже декілька днів перебуває у неналежному стані
    Фото: Дмитрий Корнейчук/Facebook

    Вже другий тиждень ніхто не реагує на скарги

    Стан білборду біля російського посольства у Києві, який нагадує росіянам, що Крим – це Україна, обурив киян.

    Вже декілька днів на білборді відсутній один з фрагментів, через це фразу «Крим – це Україна» не вдається прочитати повністю.

    «За тиждень ситуація біля посольства Росії в Києві продовжує загострюватися. Путін вкрав вже і «це»)))))) До речі, ці борди розвісила СБУ...», – написав один з місцевих мешканців у Facebook.

    Нагадаємо, що білборд, який нагадує, що Крим – це Україна, встановили біля будівлі посольства Російської Федерації у Києві 23 лютого 2021 року.

    Окрім відповідного напису, на плакаті зображена символіка Департаменту контррозвідки СБУ.

    Тоді ж подібні білборди з’явилися і в інших містах України, де розташовані консульства РФ: у Харкові, Львові та Одесі.

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    Теги: Крим Росія СБУ Україна кияни
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    «Крим – це Укра...»? Кияни обурені станом білборда біля посольства Росії