«Крим – це Укра...»? Кияни обурені станом білборда біля посольства Росії
Вже другий тиждень ніхто не реагує на скарги
Стан білборду біля російського посольства у Києві, який нагадує росіянам, що Крим – це Україна, обурив киян.
Вже декілька днів на білборді відсутній один з фрагментів, через це фразу «Крим – це Україна» не вдається прочитати повністю.
«За тиждень ситуація біля посольства Росії в Києві продовжує загострюватися. Путін вкрав вже і «це»)))))) До речі, ці борди розвісила СБУ...», – написав один з місцевих мешканців у Facebook.
Нагадаємо, що білборд, який нагадує, що Крим – це Україна, встановили біля будівлі посольства Російської Федерації у Києві 23 лютого 2021 року.
Окрім відповідного напису, на плакаті зображена символіка Департаменту контррозвідки СБУ.
Тоді ж подібні білборди з’явилися і в інших містах України, де розташовані консульства РФ: у Харкові, Львові та Одесі.