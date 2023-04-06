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Нардеп нагадав Кабміну, що той не може вказувати НАЗК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардеп нагадав Кабміну, що той не може вказувати НАЗК
Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський вже заявив, що Агентство не збирається найближчим часом розглядати депутатські правки
фото з відкритих джерел

Ярослав Юрчишин: «Кабмін розраховує, що НАЗК спробує переписати Антикорупційну програму, аби потім її окремим рішенням вдосконалити» 

Нав’язуючи депутатські правки до вже прийнятої Антикорупційної програми Кабмін намагається взяти Національне агентство з запобігання корупції «на слабо». Таку думку висловив перший заступник голови парламентського антикорупційного комітету Ярослав Юрчишин в коментарі «Главкому».

«Кабмін розраховує, що НАЗК візьме ці пропозиції, і спробує знову переписати Антикорупційну програму, аби потім її окремим рішенням вдосконалити. Хоча Кабмін в цьому випадку є органом, який має тільки рекомендаційні функції», – зауважив депутат.  Юрчишин наголошує, що НАЗК, звісно, може проглянути рішення комітетів на предмет адекватності та взяти якісь речі в роботу, не зупиняючи дії програми. «Але обов’язку вносити ці зміни в Агентства нема. Не прийняти програму Кабмін не міг і зараз шукає можливості менше звітувати, та тут все залежить від позиції НАЗК й активності суспільства», – зазначив нардеп.

Раніше під час прийняття Державної антикорупційної програми в березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що документ має бути відкритим для пропозицій і доповнень, які можуть надавати як керівники антикорупційних органів, так і парламентарі та «інші стейкхолдери».

14 березня Кабінет міністрів затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік. У ньому з’явилося доручення НАЗК розробити проєкт змін до Державної антикорупційної програми з урахуванням пропозицій та зауважень комітетів Верховної Ради.

До Агентства надійшов лист, підписаний першим віцеспікером Олександром Корнієнком, до якого додається 26 сторінок зі зведеними пропозиціями та зауваженнями від різних комітетів та структурних підрозділів апарату парламенту.

Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський вже заявив, що Агентство не збирається найближчим часом розглядати депутатські правки, і назвав їх спланованою перешкодою ефективній імплементації Антикорупційної програми.

Як раніше повідомлялося, у НАЗК категорично відмовляються розглядати депутатські пропозиції щодо змін до Антикорупційної програми одразу після її прийняття, бо вважають урядове рішення, яким доручено внести ці зміни, нікчемним і таким, що не підлягає виконанню.

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Теги: Кабмін міністр депутат переворот Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин НАЗК

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