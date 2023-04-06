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НАЗК відмовляється розглядати депутатські пропозиції до Антикорупційної програми

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
НАЗК відмовляється розглядати депутатські пропозиції до Антикорупційної програми
Зміни в Антикорупційну програму можна внести лише за результатами моніторингу та оцінки, що проводить НАЗК
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд та парламент блокують виконання Антикорупційної програми, яку самі ж затвердили?

У НАЗК категорично відмовляються розглядати депутатські пропозиції щодо змін до Антикорупційної програми одразу після її прийняття, бо вважають урядове рішення, яким доручено внести ці зміни, нікчемним і таким, що не підлягає виконанню. Про це йдеться в матеріалі «Главкома». 

«Закон чітко визначає порядок внесення змін до Державної антикорупційної програми і не дарма, – каже в коментарі «Главкому» заступник голови НАЗК Андрій Вишневський.

Програма захищена законом, і цей захист полягає в тому, що існує єдиний механізм і підстава для внесення змін в Антикорупційну програму – за результатами моніторингу та оцінки, що проводить НАЗК.

«Аби зрозуміти, як працює програма та що в ній, можливо, треба врахувати чи виправити, має минути хоча б якийсь період. Тому, на превеликий жаль, все це не має такий вигляд, що прем’єр-міністр особисто і Кабмін загалом мають справжню політичну волю для впровадження програми», – стверджує Вишневський.

Антикорупційна програма. Що це?

Державна антикорупційна програма з виконання Антикорупційної стратегії – документ, який визначає правила, стандарти і процедури виявлення, протидії та запобігання корупції.

Програма передбачає понад 1700 заходів у 15 сферах для зменшення рівня корупції та забезпечення доброчесності. Зокрема, у сфері судочинства, державного регулювання економіки, митної справи та оподаткування, державного та приватного сектору економіки, будівництва, земельних відносин та інфраструктури, сектору оборони, охорони здоров’я, освіти й науки та соціального захисту.

Національне законодавство визначає три процедури роботи з антикорупційними програмами: моніторинг, оцінка виконання та періодичний перегляд програми.

Виконавці Державної антикорупційної програми щороку до 15 лютого та 15 липня подають Національному агентству інформацію про стан виконання передбачених нею заходів.

Про результати виконання заходів Державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії НАЗК публічно інформує Кабінет міністрів щорічно до 1 квітня, а також оприлюднює ці результати на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, що під час прийняття програми в березні прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що документ має бути відкритим для пропозицій і доповнень, які можуть надавати як керівники антикорупційних органів, так і парламентарі та «інші стейкхолдери».

14 березня Кабінет міністрів затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік. У ньому з’явилося доручення НАЗК розробити проєкт змін до Державної антикорупційної програми з урахуванням пропозицій та зауважень комітетів Верховної Ради.

До Агентства надійшов лист, підписаний першим віцеспікером Олександром Корнієнком, до якого додається 26 сторінок зі зведеними пропозиціями та зауваженнями від різних комітетів та структурних підрозділів апарату парламенту.

У НАЗК таку самодіяльність Кабміну та нардепів сприймають як сплановану перешкоду ефективній імплементації Антикорупційної програми.

Нагадаємо, що голова НАЗК Новіков б’є на сполох через сфальсифіковану «будівельну реформу». Парламент ухвалив закон, за яким навіть незаконне будівництво зможе продовжуватись. 

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Теги: корупція НАЗК Кабмін

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