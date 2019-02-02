Нардеп від БПП зізнався, що Коломойський пропонував йому роботу



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Сергій Лещенко

Лещенко заявив, що зараз між ним і Коломойським немає жодного конфлікту

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко розповів, що олігарх Ігор Коломойський пропонував йому роботу.

Про це Лещенко заявив в ефірі на телеканалі ZIK.

Нардеп зазначив, що незважаючи на ту роль, яку він зіграв у відставці Ігоря Коломойського з Дніпропетровської обласної держадміністрації і історію з «Приватбанком», зараз між ними немає жодного конфлікту.

«Коли все вляглося, він дзвонив із пропозицією вести програму на його телеканалі. Я відмовився, бо хотів би вести програму на більш незалежному телеканалі. У мене вже не було довіри до нього», – зазначив Лещенко.

Він вважає, що Коломойський – опортуніст, тобто бачить можливості і використовує їх, і в цьому теж є логіка. Можливо, саме тому їх суперечки не перейшли в особистісну площину. Крім цього він додав, що зараз Коломойський через всі політичні перипетії почувається тріумфатором.

«Він виграв суд у Лондоні. Він довів у суді, що в Лондоні його не мають права судити. Це дуже прикро, бо це був дієвий інструмент для України забрати хоча б частину грошей, які були видані «Приватбанку» у вигляді рефінансування. Але проблеми в США компенсували відчуття задоволення від цієї перемоги, тому що тепер він змушений жити в Ізраїлі, Швейцарія його б видала», – зазначив Лещенко.

Раніше народний депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що він зустрічався із командою шоумена Володимира Зеленського, який балотується у президенти, «для просування антикорупційного порядку денного на виборах».