Нардеп від ОПЗЖ знайшов несподіване пояснення санкціям, які на нього наклали США

Нардеп від проросійської ОПЗЖ Олег Волошин вважає, що санкції на нього наклали за критику «соросят» або Сергія Лещенка

Депутат побідкався, що є людиною «дуже небагатою»

Народний депутата від ОПЗЖ Олег Волошин, проти якого США запровадили санкції, вважає цю ситуацію абсурдною та знайшов пояснення, чому він потрапив під обмеження. Про це депутат написав у Facebook.

«Схоже, ситуація досягла того рівня абсурду в міжнародних відносинах, коли санкції мінфіну США стають критерієм серйозності внеску в боротьбу із системою зовнішнього управління в Україні. По суті це і сказано в офіційному пресрелізі: «Це включало... підрив позицій відомих українців, які вважаються прозахідними, які стоятимуть на шляху російських зусиль щодо встановлення свого контролю над Україною». Критикуєш соросят або Лещенка – заслуговуєш на заходи впливу. Напевно, логічно в умовах нової холодної війни, де є лише дві сторони», – написав Волошин.

Депутат побідкався, що є людиною «дуже небагатою».

За його словами, він не має власності та рахунків за кордоном, у зв'язку з цим «ціль для фінансових санкцій проблемна».

Напередодні міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох громадян України, зокрема проти народних депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина.

Американське відомство називає Козака та Волошина «пішаками ФСБ Росії» зі дестабілізації ситуації в Україні. За даними Мінфіну, російські спецслужби вербували нинішніх та колишніх українських чиновників для підготовки захоплення влади та контролю над критичною інфраструктурою.

Волошин, зазначають у мінфіні США, співпрацював із росіянином Костянтином Килимником, який має зв'язки з російською розвідкою та який теж потрапив під санкції США через спроби вплинути на президентські вибори у 2020 році.