США доручили виробникам чіпів готуватися до жорсткого обмеження експорту до РФ

Білий дім готує не лише заборону прямого експорту чіпів, а й будь-яких напівпровідників

Агентство національної безпеки США оцінює кризу навколо України як найсерйознішу загрозу транскордонного вторгнення з часів Другої світової війни

Білий дім закликав напівпровідникову галузь США готуватися до безпрецедентного обмеження постачання до Росії у разі вторгнення в Україну. Про це пише Reuters.

Агентство посилається на лист керівництва члена галузевої асоціації Semiconductor Industry Association (SIA) після розмови з високопосадовцями Агентства національної безпеки (NSA) США, яка відбулася 14 січня у відповідь на прохання галузі прокоментувати можливу заборону на постачання споживчої електроніки до Росії.

З листа та нотаток учасників випливає, що:

NSA оцінює кризу навколо України як найсерйознішу загрозу транскордонного вторгнення з часів Другої світової війни.

Компаніям радили перевірити захищеність комп'ютерів представників, що працюють у Росії, і бути готовими терміново припинити поставки.

Йдеться не лише про заборону прямого експорту, а й про заборону будь-яких постачань напівпровідників, створених з використанням американських технологій, за зразком санкцій проти китайської Huawei. Це потім побічно підтвердив Білий дім.

«Настільки широкі експортні обмеження означають, що ми вступаємо до абсолютно незвіданої галузі. Продовжуємо оцінювати потенційний вплив таких заходів на всі глобальні ланцюжки постачання», – заявив представник SIA у зв'язках з урядом Джиммі Гудріч.

Варто вказати, що Будь-який перетин українського кордону військами РФ буде розцінений США як вторгнення.

До слова, президент США Джо Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.

Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».