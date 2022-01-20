США ввели санкції проти українського нардепа-втікача Козака

Нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак втік з України у 2021 році

Нардеп-втікач Козак та його дружина у грудні «засвітились» у Москві

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох громадян України, зокрема проти народних депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Американське відомство називає Козака та Волошина «пішаками ФСБ Росії» зі дестабілізації ситуації в Україні. За даними Мінфіну, російські спецслужби вербували нинішніх та колишніх українських чиновників для підготовки захоплення влади та контролю над критичною інфраструктурою.

Зазначається, що Козак використовував свої новинні платформи для того, щоб «поширювати фальшиві наративи про вибори у США 2020 року». Зокрема згадується, що Козак повторював наративи Андрія Деркача, проти якого вже теж запровадили санкції США.

Волошин, зазначають у Мінфіні, співпрацював із росіянином Костянтином Килимником, який має зв'язки з російською розвідкою та який теж потрапив під санкції США через спроби вплинути на президентські вибори у 2020 році.

Також санкції запровадили проти колишнього українського чиновника Володимира Олійника, який втік з України в Росії. Мінфін зазначає, що він співпрацював зі ФСБ, зокрема збирав для Росії інформацію про критичну інфраструктуру України.

Ще під санкції потрапив ексзаступник секретаря РНБО України Володимира Сівковича. Його також звинуватили у підтримці заяв Деркача, який казав про начебто втручання ексвіцепрезидента США Джо Байдена у справи України і збирав на нього компромат.

Нещодавно з'ясувалося, що фірма нардепа Козака видобувала нафту в Росії, забезпечуючи його мільйонами доларів.

Напередодні нового року стало відомо, де переховуються нардеп-втікач Козак та його дружина. З'ясувалося, що вони зараз у РФ.

У вересні соратник Медведчука Козак, якого розшукують українські правоохоронці, «подав голос» із Білорусі.

Додамо, що проти Андрія Деркача на три роки запроваджено санкції РНБО, які передбачають: блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном); обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону участі у приватизації, оренді державного майна; позбавлення державних нагород України тощо.

Як стало відомо «Главкому», Деркач через суд хоче знести санкції РНБО.