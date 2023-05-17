Хто з нардепів «випаровується» під час голосувань: дані «Чесно»

У Верховній Раді окрім прогульників засідань є й такі, хто «випаровується» під час голосувань

Найбільше «пасивних» депутатів у групах «Платформа за життя та мир» та «За майбутнє»

Від початку 2022 року і по травень 2023 року найбільший відсоток нардепів Верховної Ради, які мають понад 30% неучасті у голосуваннях, у групах «Платформа за життя та мир» (45%) та «За майбутнє» (44%). Про це повідомляє Рух «Чесно».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найменше «пасивних» депутатів у фракціях «Слуга народу» (6,8%) та «Голосу» (15%). У свою чергу в «Європейській солідарності» та «Довірі» немає жодного депутата, у яких за цей час відсоток неучасті в голосувань був більший за 30%.

«Чесно» зазначає, що у Верховній Раді окрім прогульників засідань є й такі, хто «випаровується» під час голосувань. Їхня картка є у слоті, але парламентарі не голосують. Саме через таких політиків ледь не зірвався розгляд питання про деколонізацію топонімічних назв. Десятки депутатів імітують свою присутність у залі і це при тому, що за місяць під куполом Верховної Ради лише кілька робочих днів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, через брак депутатів у залі проросійський «Слуга народу» Максим Бужанський мало не зірвав голосування за дуже важливу правку.

«Така ситуація у парламенті під час дії воєнного стану змушує поставити серйозне питання до якості роботи народних депутатів із фракцій «Батьківщини», ЄС та «Голосу», а також депутатської групи «За майбутнє», – зазначають в «Чесно».

Зазначається, що якби ці фракції або депутатські групи працювали в залі у повному складі, то ключові законодавчі ініціативи не залежали б критично від голосів тих, хто пройшов від забороненої партії ОПЗЖ.