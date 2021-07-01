Нардепи скасували режим вільної економічної зони «Крим»: що це означає

Закон, зокрема, унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї

Верховна Рада скасувала режим вільної економічної зони «Крим». Народні депутати ухвалили за основу та в цілому відповідний законопроєкт №5502-д 1 липня.

Згідно з документом, закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» визнали таким, що втратив чинності.

Закон також унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію (ТОТ) та виїзду з неї.

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на ТОТ і виїзд з неї лише через контрольні пункти в’їзду-виїзду, в яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 ЗУ «Про громадянство України» або статтею 2 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

При цьому іноземці та особи без громадянства в’їжджають та виїжджають з ТОТ лише через КПВВ, у яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль, за умови пред’явлення паспортного документа іноземця (документу, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства) та спеціального дозволу з урахуванням положень ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

«Норми міжнародних угод, укладених між компетентними органами України та інших країн, про в’їзд, виїзд і пересування фізичних осіб територією договірних сторін, не поширюються на тимчасово окуповану територію України», – вказано у законі.

Порядок в’їзду українців, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлює уряд.

Цей закон закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на ТОТ, та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Крім того, депутати схвалили в цілому законопроект №5501-д, який вносить необхідні зміни до Податкового кодексу в рамках скасування цієї вільної економічної зони.

Також Рада підтримала закон про корінні народи України, який Путін вважає «зброєю масового ураження».