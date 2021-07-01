Рада підтримала закон, який Путін вважає «зброєю масового ураження»

У законні визначається, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки

Законопроєкт про корінні народи України підтримали 325 народних депутатів

Верховна Рада України проголосувала за основу та в цілому за президентський законопроєкт 5506 «Про корінні народи України».

Відповідне рішення підтримали нардепів понад 300 нардепів. Так, за основу депутати віддали 331 голос, в цілому ж законопроєкт підтримали 325 народних депутатів.

У законопроєкті визначається, що «корінний народ України – автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки».

Тим часом президент Росії Володимир Путін поскаржився на те, що в законопроєкт про корінні народи України не включили росіян. Він вважає, що це може привести до скорочення загального числа росіян, що за своїми наслідками «можна порівняти із застосуванням якоїсь зброї масового ураження».

Путін заявив, що керівництво України «явно недружнє» до Кремля.

«Інакше важко було б пояснити проект закону, який зараз внесений президентом в Раду про корінні народи, де російський народ оголошується некорінним. Це незбагненно. До чого це призведе? Частина людей може виїхати, але куди їхати? Будуть змушені переписуватися, що вони відчувають себе людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загального числа росіян, це можна порівняти за своїми наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження», – сказав Путін під час прямої лінії у середу, 30 червня.

До слова, на мапі України з’явився Нью-Йорк. Рада перейменувала селище на Донеччині.