НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем
Спецпредставник генсека НАТО звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону
Аппатурай підкреслив, що російській стороні необхідно зрозуміти, що союзники НАТО в даному питанні не відступлять.
«У НАТО тверда позиція, коли справа стосується свободи судноплавства і факту, що Крим – це Україна, а не Росія. Під час цього інциденту союзники НАТО проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів», – сказав він.
Крім того, він звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону.
«Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Так що це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону», – зазначив спецпредставник генсека НАТО.
До слова, напередодні, 29 червня, Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.
Вранці 18 червня два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.
23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.
Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.
З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.