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    НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем

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    Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай&nbsp;заявив, що Альянс збереже своє представництво в Чорному морі - НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем
    Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що Альянс збереже своє представництво в Чорному морі
    Фото: facebook.com/DtAtlGes

    Спецпредставник генсека НАТО звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону

    Спецпредставник генсека НАТО в країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай під час візиту в Тбілісі заявив, що НАТО збереже своє представництво в Чорному морі. Альянс зміцнюватиме співпрацю з партнерами в цьому регіоні після інциденту з британським есмінцем. Про це він розповів грузинському Першому каналу.

    Аппатурай підкреслив, що російській стороні необхідно зрозуміти, що союзники НАТО в даному питанні не відступлять.

    «У НАТО тверда позиція, коли справа стосується свободи судноплавства і факту, що Крим – це Україна, а не Росія. Під час цього інциденту союзники НАТО проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів», – сказав він.

    Крім того, він звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону.

    «Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Так що це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону», – зазначив спецпредставник генсека НАТО.

    До слова, напередодні, 29 червня, Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.

    Вранці 18 червня два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

    23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

    Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

    З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.

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    Теги: Крим Росія НАТО військові навчання військові корабель ВМС
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    НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем