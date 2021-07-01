НАТО продовжить зміцнювати позиції в Чорному морі після інциденту з есмінцем

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявив, що Альянс збереже своє представництво в Чорному морі

Спецпредставник генсека НАТО звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону

Спецпредставник генсека НАТО в країнах Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай під час візиту в Тбілісі заявив, що НАТО збереже своє представництво в Чорному морі. Альянс зміцнюватиме співпрацю з партнерами в цьому регіоні після інциденту з британським есмінцем. Про це він розповів грузинському Першому каналу.

Аппатурай підкреслив, що російській стороні необхідно зрозуміти, що союзники НАТО в даному питанні не відступлять.

«У НАТО тверда позиція, коли справа стосується свободи судноплавства і факту, що Крим – це Україна, а не Росія. Під час цього інциденту союзники НАТО проявили твердість у захисті перерахованих мною принципів», – сказав він.

Крім того, він звинуватив Росію в продовженні дестабілізації регіону.

«Як я знаю, Defender потім прибув до Грузії. Так що це спільне зобов'язання союзників забезпечити безпеку Чорного моря і відданість цим принципам, що важливо для цього регіону», – зазначив спецпредставник генсека НАТО.

До слова, напередодні, 29 червня, Нідерланди звинуватили РФ в «агресивних діях» біля окупованого Криму.

Вранці 18 червня два кораблі НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

23 червня Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму. Йшлося про ведення росіянами вогню з метою попередження, у т.ч. із застосуванням бойової авіації.

Натомість міноборони Британії заявило, що корабель був у водах України. Український посол у Лондоні Вадим Пристайко сказав, що есмінець Defender перебував у тих водах на запрошення України і був там бажаним гостем.

З такою ж заявою виступив очільник уряду Британії Борис Джонсон.