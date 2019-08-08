Нардепів кличуть на допити через призначення Гройсмана прем'єром - ЗМІ



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Депутатів викликають на допити до Державного бюро розслідувань

Провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича та Василя Німченка

Депутатів Верховної Ради VIII скликання викликають на допити до Державного бюро розслідувань через звернення Нестора Шуфрича та Василя Німченка про «захоплення влади в Україні».

Зокрема, йдеться про можливе незаконне подання на призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на програму «Схеми: корупція в деталях».

Як зазначається, одразу кілька народних депутатів підтвердили журналістам, що їх викликають на допит до ДБР через розслідування провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань 7 червня 2019 року.

«Я знаю, що частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі – на кінець серпня-початок вересня. Я особисто ще не отримував», – повідомив депутат від групи «Відродження» Валерій Писаренко.

Зі свого боку в.о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань Максим Білоусенко повідомив, що «ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних правопорушень службовими особами, які займають відповідальне становище в органах державної влади, під час подання на призначення прем’єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України».

Йдеться про ч.1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шля­хом використання службовою особою наданої їй влади або службового стано­вища).

Провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича та Василя Німченка. У ньому йдеться про те, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в Україні, на думку парламентарів-заявників, зловживали службовим становищем та внесли подання на призначення Прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

За даними ЗМІ, депутати прямо звинуватили в порушенні закону експрезидента Петра Порошенка, який вніс це подання, спікера парламенту Андрія Парубія та самого Володимира Гройсмана. Зареєструвати це провадження депутати зобов’язали ДБР через Шевченківський районний суд Києва.

До слова, прем’єрміністр України Володимир Гройсман заявив, що міністерства вже готують своєрідні послання наступним керівникам з інформацією про ситуацію в галузі та рекомендаціями щодо подальших дій.