У Гройсмана вже готують «послання» наступникам



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Уряд знову не збереться цієї середи, бо прем'єрміністр Володимир Гройсман досі перебуває у відпустці

Ми закладаємо нову традицію - не грюкати дверима, а думати про те, щоб забезпечити безперервність тих змін, що ми розпочали - прем'єр

Прем’єрміністр України Володимир Гройсман заявив, що міністерства вже готують своєрідні послання наступним керівникам з інформацією про ситуацію в галузі та рекомендаціями щодо подальших дій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми закладаємо нову традицію - не грюкати дверима, а думати про те, щоб забезпечити безперервність тих змін, що ми розпочали. Міністерства отримали моє доручення готувати transition books за своїми напрямками - своєрідні послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати», - зазначив Гройсман.

Голова уряду очікує такі ж «послання» протягом цього місяця від інших міністерств.

За його словами, перше таке послання від міністерства охорони здоров’я вже готове. У ньому йдеться про найважливіші проєкти, що повинні бути продовжені в галузі охорони здоров'я, а також про напрацювання.

До слова, уряд знову не збереться цієї середи, бо прем'єрміністр Володимир Гройсман досі перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде. Про це повідомив прессекретар глави уряду Василь Рябчук.

Як повідомлялося, засідання Кабміну традиційно відбуваються по середах.

31 липня міністри не збиралися, оскільки Гройсман пішов у відпустку.